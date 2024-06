Pide Máynez dar batalla contra la sobrerrepresentación

Ciudad de México.- Jorge Álvarez Máynez, excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) afirmó que luego de los cómputos distritales se tiene que dar la batalla contra la concentración de poder y la sobrerrepresentación.

"Independientemente del número de legisladores; lo que hay que cuidar es que no haya sobrerrepresentación, que haya un equilibrio y que los votos deriven en posiciones. Es increíble que nosotros que tuvimos seis millones 200 mil votos, pues esté planteando el INE que tengamos menos de la mitad de legisladores que el Partido Verde.

"Eso no es democrático, eso no es algo que pueda asimilarse como una norma democrática y es una batalla importante que dar en los próximos días", dijo tras participar en la presentación del informe de la senadora Laura Ballesteros, quien fue su coordinadora de campaña.

Respecto a la insistencia de Morena en que en Jalisco hubo fraude, el político emecista aseguró que ese partido siempre que pierde grita fraude.

"Eso creo que cada vez más va a ir mermando su prestigio. Hay que ser buenos perdedores y buenos ganadores en la vida. Creo que a Morena le estaba faltando ser buen ganador. No son buenas las unanimidades. Perdieron en Jalisco, perdieron en Guanajuato, y deben de reconocerlo. No se pueden tener todos los triunfos en una elección y no es deseable, ni es democrático", manifestó.

"Ojalá que se sensibilice y que sea un poco más sensato el dirigente nacional de Morena que ha estado demasiado agresivo, demasiado rijoso y eso no es bueno para el país".

Se acaban de abrir prácticamente 70 por ciento de actas de casillas en todo el país para la elección presidencial y ahí está, el recuento de votos, y la elección no cambió, dijo.

"Creo que lo mismo debe de suceder en Jalisco y que Morena respete el resultado y la voluntad de millones de jaliscienses que salieron a votar, que de hecho salieron a votar por su candidata a la presidencia. Ella ganó en Jalisco. Entonces no puede ser que sean válidos los votos si te favorecen o no te favorecen", consideró.

Respecto a los resultados en Nuevo León, aseguró que les hizo mucho daño la campaña perversa y financiada ilegalmente del llamado voto útil que confundió muchísimo a los electores.

Sobre la actitud de la excandidata presidencial del frente opositor, Xóchitl Gálvez, quien anunció que regresaría a su trabajo en el Senado pero que también impugnaría los resultados de la elección, dijo que no puede entender cómo dicen que hay fraude y ya están regresando sus puestos.

"Eso no tiene ninguna lógica. Si realmente estuvieran pensando en que se puede darle la vuelta a la contienda, pues no estarían en ese tema", opinó.

Sobre el anunció de Ignacio Mier, quien dijo que la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador va en septiembre, Álvarez Máynez afirmó que deben de permitir la configuración del nuevo Gobierno y que se discuta bajo el liderazgo de la presidenta que han electo 35 millones de mexicanos.

"Espero que haya sensatez y que le permitan a la presidenta conducir ese proceso", agregó.

Mostrará MC estar a la altura

En su discurso en el informe de Ballesteros, el ex candidato dijo que MC mostrará a quienes pensaban votar por el partido y no lo hicieron por considerar que no era un voto útil, que está a la altura y es una fuerza política comprometida con el país.

"Vamos a mostrarle a esos seis millones 200 mil personas que se acaban de confirmar esas cifras en recuentos distritales (que votaron por MC), que no se equivocaron. Vamos a mostrarle a las personas que decidieron votar por otra opción y que pensaron que podían votar por nosotros, pero que a lo mejor alguien les dijo que no era un voto útil, que iba a ser un voto desperdiciado; que estábamos a la altura, que somos una fuerza política comprometida con el país", expuso.

Movimiento Ciudadano, aseguró, es la fuerza política que le va a permitir a México escapar del ambiente de polarización, precariedad, e ignominia que está viviendo la vida pública.

El 3 de junio, advirtió Álvarez Máynez, México siguió un país violento, con impunidad y una violencia injustificable.

"Con una desigualdad que no podemos normalizar. Sigue siendo un país en el que 100 mil personas duermen en la prisión sin tener sentencia; miles de delincuentes azotan las calles con miedo. Sigue siendo un país igualito al del 2 de junio y al del 1 de junio, nada más que nosotros siempre nos guardamos lo peor, la clase política para estos momentos de definición, es una pena la discusión que estamos dando, los enfoques que le estamos dando a la discusión pública, la incapacidad que tenemos de habitar esta vocación en medio de una situación tan compleja como la que está viviendo el país", expresó.