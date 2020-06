Pide López Obrador vencer miedo a salir

Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a ciudadanos vencer el miedo a salir mientras el país inicia reapertura, luego de las medidas de contingencia sanitaria por Covid-19.

"Buscar el equilibrio, ser muy responsables con la atención a la pandemia, no decir, ya no hay peligro, ya no hay riesgo y exponernos. No, vamos a seguir pendientes, cuidándonos", indicó el mandatario en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

"También con la idea de que más que prohibiciones es ir dejando la responsabilidad a la gente que nos cuidemos entre nosotros, que hagamos un gran compromiso para salir cuidándonos", agregó.

López Obrador recordó que desde el inicio de la contingencia su Gobierno ha evitado medidas de prohibición y pidió actuar con responsabilidad y no quedar inamovibles.

"Que no sea la autoridad sino que cada uno de nosotros podamos actuar con libertad, por encima de todo está la libertad y que actuemos en forma responsable porque también tenemos que vencer, no solo la pandemia, sino también vencer nuestros temores, nuestros miedos desde luego, con cuidado", acotó el mandatario.

"Desde luego lo primero es la salud, lo primero es no arriesgarnos, es cuidarnos, no ir al hospital y mucho menos perder la vida, eso es lo primero. Pero al mismo tiempo ir avanzando poco a poco, concursado de acuerdo con las recomendaciones de los médicos y no quedarnos inmóviles porque también es un asunto mental".

Asimismo, el presidente pidió que Poder Legislativo y Poder Judicial atiendan pendientes a través de videoconferencias.

"Ojalá y los legisladores nos sigan ayudando, tenemos ahí iniciativas pendientes. Yo sé que ahora por la pandemia tienen que cuidarse, pero ojalá y se resuelvan por conferencias, teleconferencias, porque ya también es mucho tiempo que está parado el Poder Legislativo y el Poder Judicial", exhortó el jefe de Estado.

"Es mucho tiempo y hay una emergencia".