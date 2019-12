Pide López Obrador revisar 'perdón' a magistrado de caso Abril

Ciudad de México— El presidente López Obrador consideró que todos los juzgadores involucrados en el caso de Abril deben ser sancionados.

Asimismo, se pronunció porque el Poder Judicial revise su decisión de dejar sin castigo al magistrado que modificó la medida cautelar de prisión preventiva y rechazar la reclasificación de delitos.

"Eso lo tiene que hacer el Poder Judicial, que bien que lo denuncian y que el Poder Judicial revise el caso", indicó en conferencia mañanera.

REFORMA publicó hoy que el Magistrado Héctor Jiménez López libró las sanciones por el caso Abril, a pesar de haber sido él quien ordenó la modificación de la medida cautelar contra Juan Carlos García, ex esposo de Pérez Sagaón y haber rechazado la reclasificación de delitos menores por el de intento de feminicidio.

El Magistrado de la Cuarta Sala Penal fue quien revisó las apelaciones del Ministerio Público y la defensa de García Sánchez tras la audiencia celebrada el 25 del septiembre, en la que el hombre era imputado por tentativa de feminicidio.

Su resolución resultó en beneficio del ex CEO de Amazon y Grupo Elektra, quien obtuvo la libertad bajo la medida cautelar de firma periódica durante la duración del proceso. Mientras que los jueces de control Federico Mosco y Luis Alejandro Díaz fueron suspendidos, acusados de no actuar con perspectiva de género y poner en riesgo a la víctima.