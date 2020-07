Pide López Obrador reforma para frenar 'puerta giratoria'

Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Congreso y al Poder Judicial impulsar una reforma para poner fin a la llamada "puerta giratoria", que permite la liberación de delincuentes por fallas en los procedimientos de aprehensión o integración de averiguaciones.

El mandatario adelantó que él no propondrá los cambios a través de una iniciativa, para evitar que se le acuse de pretender violar los derechos humanos.

Sin embargo, llamó a diputados, senadores e integrantes de la Corte y el Consejo de la Judicatura a impulsar una reforma, con mesas previas, en las que pueda participar el Ejecutivo.

En conferencia de prensa, López Obrador expresó su molestia por la manera en la que juzgadores, abogados y delincuentes aprovechan las fallas en los procedimientos para dejar libres a los acusados a cambio de dinero.

"Sería muy bueno que se pensara en resolver en definitiva, pero esto tendría que salir del Congreso y del Poder Judicial, no necesariamente del Ejecutivo, un análisis de fondos para hacer una reforma que permita resolver en definitiva este problema del otorgamiento de libertad y a presuntos delincuentes por el hecho de que se integran mal las averiguaciones", dijo.

"Porque se usa eso, desde hace mucho tiempo, pero se intensificó en los últimos tiempos el que: está mal hecha la averiguación, no coincide la hora, no está bien el domicilio, por cualquier cosa, llegó tarde la orden de cateo. ¿Cómo resolverlo, cómo no dejar márgenes a la interpretación y ser muy precisos? y, ¿por qué no pensar en la posibilidad de reponer el procedimiento y no dejar en libertad, a diestra y siniestra? Porque lo que está probado es que se usa como excusa para liberar a personas por dinero, esa es la forma más usual, 'no te preocupes, nada más que va a costar tanto'".

El Jefe del Ejecutivo refirió que es práctica común en los juzgados, buscar las fallas en las que incurrieron los policías para ofrecer un "arreglo" a los detenidos y evitar que permanezca en la cárcel.

En este marco, cuestionó el hecho de que jueces, magistrados y ministros den prioridad a criterios legales, en lugar de hacer justicia.

"Entonces le buscan y como los policías o los que llevaron ante el ministerio público al acusado no hicieron bien su trabajo o se equivocaron, entonces siempre hay motivo. Y se dice: es legal, sí, pero es Tribunal Superior de Justicia, es Suprema Corte de Justicia, no es Tribunal de derecho, no es Tribunal o Suprema Corte de derecho, es de la Justicia".

El presidente pidió que se convoque a los funcionarios federales a participar en este debate para impulsar una reforma en materia de procedimientos, para terminar con "las excusas y los pretextos" que permiten a los acusados salir de prisión.

Desde Palacio Nacional, López Obrador se refirió a los policías o elementos de las fuerzas federales que arriesgan su vida para enfrentar a los delincuentes y que luego quedan a su merced, cuando son liberados por los jueces.

"Sí se puede hacer una reforma y sería muy bueno porque, imagínense, hay casos en donde los policías o quienes detienen, saben esto, arriesgando su vida y cumplen con su responsabilidad y detienen a un presunto delincuente y resulta que lo sueltan, hay casos en los que lo sueltan y el policía que detuvo al presunto delincuente lo asesinan, entonces eso se tiene que atender a fondo", expresó.

"Esa es una muy buena reforma y no queremos nosotros hacerla porque van a decir que se violan los derechos humanos y que la ley es la ley, ¿y la justicia dónde queda?, ¿por qué no ajustar la ley a las necesidades de justicia o que la ley esté al servicio de la justicia pero por entero, por completo?".