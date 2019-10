Pide López Obrador indagar millonada de juez electoral

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) indagar el origen de los recursos millonarios detectados por la UIF al magistrado electoral José Luis Vargas.

"Si Inteligencia Financiera tiene esa información es seguro que va a seguir su curso y va a llegar a la Fiscalía General de la República", respondió al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia mañanera.

"No he podido tener audiencia o recibir a Santiago Nieto, me pidió que quería verme, posiblemente lo vea esta semana, y cada vez que hablamos me lleva asuntos para informarme, no tengo información sobre esto en particular pero a lo mejor él sí ya tiene elementos, es cosa de que la autoridad competente investigue sobre el origen del dinero".

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó presuntos movimientos irregulares en las cuentas del magistrado Vargas, quien entre 2013 y 2017 habría cuadriplicado sus ingresos.

El mandatario afirmó que en este caso de debe aplicar lo de "seguir la pista al dinero", porque es muy difícil de ocultar por más paraísos fiscales que existan.

"Además", advirtió, "por lo general el corrupto es fantoche y presume. ¿Qué hacen los corruptos? Así como estilo, comprarse residencias, departamentos en el extranjero, depositar dinero en bancos extranjeros, en fondos del extranjero, pero, ahora, por acuerdo con países ya se tiene mucha información, es muy difícil que no se sepa", aseveró.

"Entonces si hay esos movimientos de cuenta se tienen que investigar".

El presidente pidió esperar a los resultados de las investigaciones, aunque reconoció que ante el monto de los recursos que se señala no puede dudarse sobre la comisión de un delito.

"No por hablar de él aquí ya es culpable", expuso "eso tiene que demostrarse, no podemos nosotros utilizar juicios sumarios para desacreditar a personas que no cometieron ilícitos, hay que ver de qué se trata".

"Un buen referente es la cantidad, cuando es así, de millones, pues ahí sí ya no hay duda, por mucho, que gane un funcionario, no alcanza para ahorrar tanto".

El político tabasqueño no descartó que en el ámbito de la justicia electoral haya casos de corrupción, pero advirtió que no se tolerarán ni éste que se ha denunciado ni otros.

"Debe de haber también en lo electoral, porque han resuelto asuntos muy controvertidos, nosotros hemos padecido eso y puede ser por fobia, por diferencias políticas, ideológicas, partidistas, pero si no es por eso, sino suena lógico suena metálico, si no es por eso, es por dinero, pero eso ya se terminó y no se va a tolerar la corrupción, en este caso y en otros, hay que investigar y que no se permita".