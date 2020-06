Pide López Obrador a opositores no 'ensaraparse'

Reforma / Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en la democracia es conveniente actuar con transparencia, y pidió a sus opositores no ensaraparse y aparentar lo que no son.

En su conferencia de prensa mañanera, el mandatario fue cuestionado sobre las críticas que le valió el presentar una supuesta estrategia de la Oposición para quitarle la mayoría a Morena en el Congreso y revocarle el cargo.

Ante los señalamientos sobre la autenticidad del documento que ayer exhibió en Palacio Nacional, López Obrador sostuvo que es su deber dar a conocer su contenido, ya que la política es un asunto que compete a todos.

"Yo lo que hice fue dar a conocer el documento que me entregaron, son dos. ¿Si entregaron los dos verdad? Pues no afecta en nada, el que no tiene injerencia en ese asunto, pues qué le preocupa. Yo lo voy a dar a conocer porque me lo entregan y mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso, que voy a andar guardando yo los documentos, pues los comparto porque además, volviendo a la política, ese asunto de todos, antes la política era asunto nada más de los políticos".

"Entonces debo, yo estaré informando a la gente constantemente y es muy conveniente que la democracia se actúe con transparencia, no tirar la piedra y esconder la mano. Lo que no debe de existir es la hipocresía, cómo se van a ensarapar, se van a poner, no cubrebocas sino caretas, máscaras, y van a aparentar algo que no son. Van a decir que son liberales e independientes cuando son conservadores".

El presidente dijo que en estos tiempos de transformación no es malo sino que incluso es legítimo ser opositor.

"Entonces, fuera máscaras, además no tiene nada de malo, yo recuerdo siempre lo que decía el doctor Salvador Nava, opositor, decía, aquí en San Luis hay dos periódicos: uno abiertamente en contra de nosotros y otro pseudo plural, pseudo independiente, decía el doctor Nava el que más nos daña es el pseudo plural, el spseudoindependiente, entonces eso había mucho antes".

"Acuérdense que habían hasta candidatos independientes, se volvió moda eso, igual en el caso de la prensa: yo no tomo partido, yo soy independiente. Cuando no se toma partido en un momento de la transformación que porque se tiene partido, pero se simula. Entonces ahora es: no nos escondamos, es legítimo ser opositor y estar en contra del Gobierno y de la transformación y del cambio de política económica, todo eso es normal en una democracia".

"¿No considera que debió verificarse antes la procedencia de este documento? Incluso se señala que sería cuestión de espionaje", se le planteó.

"No, cuál espionaje, si ya no hay, no es el tiempo de García Luna, son otros tiempos", contestó.