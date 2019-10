Pide López Obrador a morenistas que no se dejen manipular

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los militantes de Morena, partido que él fundó, no dejarse manipular a la hora de votar por un nuevo dirigente nacional.

Luego que Reforma dio a conocer que en una asamblea distrital de Naucalpan se indujo el voto a favor de Yeidckol Polevnsky, López Obrador dijo que el político que hace trampas no es de izquierda y no actúa conforme a los principios de la Cuarta Transformación.

"¿Qué les puedo decir, no sólo a los militantes de Morena, sino a todos los militantes y a todos los ciudadanos? No se dejen manipular, actúen como buenos ciudadanos, como demócratas, el que se deja manipular, el que actúa en función de intereses de grupo, sectarios, no es un buen ciudadano, no es demócrata", dijo.

"Y, para que quede claro, no está actuando en el marco de definición de principios de la 'Cuarta Transformación', aunque diga, porque había también la falsedad de decir 'soy de izquierda', el corrupto no es de izquierda, el que hace trampas no es de izquierda, el que no le importa el pueblo no es de izquierda; puede ser conservador, eso sí, pero no de izquierda".

En su conferencia de prensa mañanera, el titular del Ejecutivo federal dijo que, así como en los sindicatos ahora, al interior de los partidos debe existir democracia y voto libre.

"Tiene que haber una votación para elegir a los dirigentes partidistas, esto también para los dirigentes sindicales, libre, secreta, directa, y yo creo que ya nadie quiere ser manipulado, o nadie va a permitir ser manipulado, (se debe) tener confianza en eso y se van a equivocar muchos. Desprecian al pueblo, lo consideran manipulable, menor de edad, y ya no es así", sostuvo.

El mandatario federal dijo que ha habido una "maduración" del pensamiento de la sociedad y que ya no existen los "borregos" que votaban por quienes se les ordenaba.

"Pueden continuar esas prácticas caciquiles, antidemocráticas, pero no hay que menospreciar al ciudadano, a nadie, al ciudadano en general y en particular a un ciudadano militante de un partido, porque se supone que se trae una trayectoria de lucha, hay conciencia, son otros tiempos, entonces, ¿qué va a suceder?, esto nosotros lo vivimos, ¿qué no acarreaban gente para ir a votar por candidatos distintos en la pasada elección?, ¿y qué hizo la gente? Ya estando ahí, votó en libertad.

"Ya no hay ciudadanos imaginarios, ya no hay borregos. ¿A dónde van? ¡Beee! ¿Por quién votar?, ¡Beee! Un aplauso por la politización que hay en nuestro pueblo, eso es lo más importante, es en lo que más hemos avanzado, si no fuese así, yo estaría en el piso", expuso.