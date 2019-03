Pide INE no debilitar con revocación

Ciudad de México— El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, pidió a los senadores hacer "una buena chamba legislativa" para garantizar que con la revocación de mandato se fortalezca la democracia, en lugar de debilitarla.

Para el consejero, cuando se cambian las reglas electorales, no basta aplicar mayorías, sino debe darse la unanimidad para generar certeza, de lo contrario, el juego será problemático.

"Yo diría que se haga una buena chamba legislativa. Es decir, implica que se ponderen todas las implicaciones de lo que se quiere cambiar. Que dado que los cambios como éste suponen un cambio de las reglas del sistema democrático, cuando cambias las reglas procura que gocen de la aceptación de quienes van a jugar este juego.

"Cuando nadie, pienso en un partido de futbol, está de acuerdo con las reglas, está condenado a hacer un partido problemático. Tenemos reglas, si se van a cambiar, ojalá por lo menos se respete esta condición para que la democracia y los cambios que se le apliquen sirvan para fortalecerla y no para debilitarla", apuntó.

La revocación de mandato para el Presidente de la República fue aprobada por la Cámara de Diputados, y se discutirá en los próximos días en el Senado.

Al participar en el foro "Contexto federal y los desafíos locales", Córdova insistió en que se deben abaratar los procesos electorales, además de reducir las prerrogativas a los partidos políticos.

Consideró que si el Congreso quiere actualizar la ley electoral, deberá lograr que sea más flexible, sin generar boquetes a la certeza y confianza con la que ya se cuenta.

Por ejemplo, dijo, las actas deben ser más simples y sólo se deben capacitar a los funcionarios de casilla necesarios, que en lugar de 12 millones sea el millón y medio que se necesita.

"Dicen 'si funciona no lo repares' y lo nuestro funciona, lo que es pertinente es hacer ciertos ajustes, ojalá apunte a no reforzar el barroquismo del sistema, sino simplificar las cosas", agregó.

Recordó que en el tema financiero, recientemente firmaron un convenio con la Secretaría de Hacienda para perfeccionar la fiscalización de los partidos político.

En el sistema actual, aseveró, consiste en que el INE tiene identificadas todas las cuentas bancarias donde se depositan fondos públicos que son utilizados por los municipios, estados y federal, y a su vez dan seguimiento a las 6 mil empresas fachadas donde ocurre lavado de dinero.

Por lo que se les pide a los bancos que si detectan que dichas empresas reciben recursos de las cuentas gubernamentales, informen para detectar el ilícito.

"El principal problema de financiamiento ilegal en la política no viene el crimen organizado como suponen, sino de desvío de recursos públicos", indicó.