Pide INE a ciudadanos salir a votar sin temor

Ciudad de México.- La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, llamó a los ciudadanos que viven en comunidades donde se han registrado hechos violentos a salir a votar sin temor, pues, argumentó, las fuerzas de seguridad están cuidando esas regiones.

"Si está instalada su casilla, vayan con la tranquilidad de que esa casilla tiene cómo transitar los caminos para llegar a ella en tranquilidad y en seguridad.

"Todas las medidas que estamos tomando abonan para que todos los ciudadanos nos sintamos acompañados por las fuerzas de seguridad", indicó la consejera.

En entrevista, Taddei afirmó que el INE sí está preocupado por la violencia que se ha registrado en Chiapas, Oaxaca o Michoacán, pero señaló que los hechos están focalizados y en coordinación con el Gobierno federal se han tomado las medidas necesarias para que el resto de casillas en esos estados se instale.

"A todos nos debe preocupar (lo que sucede). Estamos en contacto con la mesa de seguridad federal, la mesa es permanente y en estos momentos, con más razón, a nivel estatal también es permanente el contacto.

"Si enfrentamos alguna situación imprevista, inmediatamente la hacemos de conocimiento de la mesa de seguridad y se toman las acciones correspondientes. Es el caso de Chiapas, es el caso de Oaxaca, inmediatamente tuvimos una salida y una acción que provoca que en este momento podamos decir que vamos a salir a instalar casillas también en el Estado", apuntó.

Por ello, confió en que la contienda será pacífica y se instalarán todas las casillas proyectadas.

Taddei convocó a los ciudadanos salir a votar y no permitir que notificas falsas impacten en su decisión de no ir a las urnas.

"No dejemos que otros decidan por nosotros. No permitamos que ninguna información falsa nos haga que no acudamos el día de mañana a las urnas. Salgamos en familia, en soledad, pero salgamos", añadió.

Confía OEA en participación ciudadana La Organización de Estados Americanos (OEA) llamó a los mexicanos a movilizarse para llenar las urnas, pues, afirmó, es la manera de vencer el temor y la intimidación

"Confiamos en que la participación y la movilización de la ciudadanía vencerán al temor y la intimidación.

"El voto de las y los mexicanos importa, por ello vayan a votar con entusiasmo y convicción democrática. Su voto será un mensaje contundente para quienes recurren a la violencia", afirmó el jefe de misión electoral de la OEA que visita México, Heraldo Muñoz.

Consideró que es fundamental que todas las fuerzas políticas del país demuestran su compromiso cívico con México fomentado la tolerancia y el respeto en la jornada electoral de este domingo.

"Hago un llamado a todos los actores, a las y los mexicanos a que esperen pacientemente y en paz los resultados preliminares del INE, única autoridad facultada para hacerlo. A través de su participación en las urnas, la democracia mexicana saldrá fortalecida", agregó.

En esta elección, diversas misiones integradas por mil 309 observadores electorales internacionales recorrerán el país para analizar cómo se realiza la jornada electoral.