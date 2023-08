Pide Gálvez a FGR acceso a expediente

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, acudió ayer a la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer los delitos de los que se le acusa.

La panista solicitó el acceso al expediente en su contra, debido a que hasta ahora, dijo, no ha recibido notificación alguna.

PUBLICIDAD

El pasado 17 de julio, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador la acusó de haber recibido contratos por más de mil 400 millones de pesos a través de sus empresas –High Tech Services y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes–, el diputado morenista Alejandro Robles denunció a la panista por presunto enriquecimiento ilícito.

“Vine a presentar varios escritos para lo que se les ofrezca, lo que necesiten, lo que quieran saber de mis cuentas, lo que quieran saber de mi patrimonio, con gusto lo informo”, aseguró Gálvez.

La aspirante presidencial afirmó que tiene las manos limpias y que a ella no le van a encontrar una “casa gris”, en alusión al escándalo de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente.

“A mí no me van a encontrar una casa en Houston, o sea, yo no vivo en una casa de 100 mil pesos (sic), donde Baker Hughes tenía contratos con Pemex por más de 20 millones de dólares; mis dos hijos trabajan en la empresa, mi marido trabaja, somos una familia que trabaja. ¿Qué me pueden encontrar? No he hecho nada indebido en mi vida”, reiteró.

Dijo que el que nada debe, nada teme, y por ello se mueve en la ciudad en su bicicleta y sin escolta.

“El que nada debe, nada teme, yo ando en mi bici, llego en mi bici, no traigo escolta, no traigo camioneta blindada”, indicó.

Respecto a la Plaza Altezza, ubicada en Paseo de las Palmas 340 y en cuya construcción presuntamente fue contratada con una de las empresas de Gálvez, cuando era jefa delegacional, la panista dijo que fue ella quien negó el permiso para la terminación de obra.

“La que dice de Palmas 340, esa manifestación la dio Víctor Hugo Romo, el polígono de actuación lo entregó el Gobierno de la Ciudad de México, el uso de suelo lo entrega el Gobierno de la Ciudad de México, y yo le negué el uso y ocupación, que tenía ciertos detalles que no cumplían, y no sé qué pasó después. Pero ese edificio de Palmas 340, yo no hice la manifestación, la hizo Víctor Hugo Romo, y yo le negué la terminación de obra”, señaló.

Cinco años después

Gálvez indicó que le parece raro que a cinco años de que concluyó su gestión en Miguel Hidalgo, se hagan esos señalamientos.

“La verdad de las cosas es que me parece raro que después de cinco años que dejé la Delegación tengo algo indebido, cuando tuvieron cinco años; le escarbaron todo lo que pudieron y no hay enriquecimiento, no soy millonaria, no tengo dinero ilícito, lo poco que tengo lo he conseguido trabajando”, afirmó.

La panista le advirtió a López Obrador que no la va a distraer, y le pidió ponerse a trabajar, porque el suyo ha sido un Gobierno “pésimo”.

“Yo le pido al presidente que mejor se ponga a trabajar, porque ya se vio que la seguridad no cede, hay un montón de crimen en todo el país y ahora sus libros de texto, ¿que le pasa? Nunca voy a insultar al presidente, pero que no se pase de lanza, porque ahora (es) jefe de campaña de sus ‘corcholatas’, y ahora de otras que también quieren; se ve que a la que le tiene miedo es a su servilleta”, sostuvo.