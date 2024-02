Pide Gálvez a EU no ceder a 'chantaje' migratorio de AMLO

Washington DC.- La candidata presidencial de la alianza opositora Xóchitl Gálvez urgió este miércoles al Gobierno de Estados Unidos a no ceder ante el chantaje del Presidente Andrés Manuel López Obrador quien, a decir de ella, usa la migración como una arma política para evitar críticas estadounidenses en temas de democracia.

Previo a un encuentro con funcionarios estadounidenses de la Administración del Presidente Joe Biden, Gálvez aseguró después de una semana de gira por EU que el tránsito de miles de migrantes irregulares por México es actualmente el tema principal de interés bilateral para los actores políticos en Washington.

"Lo único que yo le pido a Washington es que no por el chantaje de la migración (del Presidente López Obrador)...sean omisos en el tema democrático", dijo Gálvez durante conferencia de prensa en Washington.

De acuerdo con la también senadora, el flujo de migrantes irregulares a través de México con rumbo a la frontera de EU es el principal interés de sus interlocutores en el Capitolio estadounidense, pero insistió en la necesidad de ampliar la relación bilateral que no dependa en el chantaje del Presidente mexicano.

"Ellos me escuchan. Pero el tema de interés de ellos es el tema migratorio, no me engaño. Es el tema más importante políticamente, es el tema de la migración", añadió Gálvez durante su presentación de ayer.

Gálvez insistió que la negociación hecha por López Obrador al aceptar los programas Quédate en México y Título 42 -a través de los cuales EU devolvió a México a millones de migrantes- estuvo mal planteada dado que no se pidió entre otras cosas regularizar a mexicanos indocumentados u otras prioridades.

"No podemos simplemente decir 'Espérate en México', 'Quédate en México', y no haya una cooperación en la que se garantice las condiciones en que ellos van a estar en el País", dijo Gálvez, quien este miércoles concluye su visita por EU que la llevó a Washington y Nueva York.

"Yo creo que haber aceptado ser Tercer País Seguro, sin nada a cambio, bueno si, si, yo creo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene algo a cambio, que no hablen de la falta de democracia, que no hablen del autoritarismo de este Gobierno", añadió la aspirante nativa del Estado de Hidalgo.

Hoy mismo, el Senado de EU evalúa un acuerdo logrado entre la Casa Blanca y un grupo de legisladores que obligaría al Presidente estadounidense a cerrar la frontera con México a la entrada de solicitantes de asilo en las semanas en que el promedio de cruces ilegales en la frontera alcance los 5 mil diarios.

De acuerdo con la campaña de Gálvez, la candidata presidencial sostuvo el martes una reunión con el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, el republicano Michael McCaul, así como con los legisladores demócratas del Caucus demócrata con quienes abordó temas bilaterales.