Pide Gálvez a estudiantes votar por una 'vieja xingona'

Estado de México.- En su primera prueba ante estudiantes sin partido ni simpatizantes "xochilovers", Xóchitl Gálvez pidió a los jóvenes que confíen en una "vieja xingona" y se burló de sus contrincantes.

Llamó a que no se dejen llevar por las caras bonitas de las redes sociales.

La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD acudió a la Universidad Anáhuac, donde tuvo un público que no se rindió del todo ante su candidatura, pero que recibió bien sus propuestas, que le aplaudieron y se rieron con ella.

Al finalizar su mensaje, Gálvez sacó tres carteles para mostrar lo que cada aspirante representa, dijo, en la carrera presidencial del 2024.

"Para terminar, les diría, ustedes tendrán la oportunidad de decidir qué es lo que quieren, y van a tener tres opciones:

"La disque nueva política, que es esta", señaló mostrando un tenis color naranja, en alusión al emecista Samuel García, lo que generó risas y algunos "uuuuh".

"La vieja política, que es esta", manifestó Gálvez, con una caricatura de un títere flaco, lo que generó más risas, por lo que pareció se trataba de la opción de Claudia Sheinbaum.

"O una vieja xingona", exclamó Gálvez, con una imagen de ella misma, con lo que logró aplausos y más risas de los presentes.

Ya con los ajustes en su campaña, Gálvez entró a la estrategia del contraste para distinguirse de los otros dos contendientes por la Presidencia de la República.

Deploró que Sheimbaun tenga que ir a Palacio Nacional a recibir instrucciones y aseguró que a ella nadie le manda ni le da línea.

De Samuel García dijo "me encanta", que presuma la planta de autos Tesla, pero no haya ni una planta de agua ni una de energía para levantar la obra de inversión.

"Es fácil anunciar inversiones, que hacerlas realidad", criticó.

A lo largo de su participación, Gálvez recibía silencio al exponer sus propuestas para jóvenes o explicar lo que le preocupaba, como al señalar que no era justo que tuvieran miedo al salir de casa por la inseguridad y que sus padres estuvieran preocupados por ellos.

Otras ocasiones los presentes fueron más receptivos y aplaudieron, como cuando refirió que el país necesita una ingeniera para solucionar los problemas del país, atender el problema de la escasez del agua y hacer frente al cambio climático o rechazar la existencia del hiperpresidencialismo.

"Venzamos la apatía, participen, infórmense, no se vayan solo por tiktoks divertidos, con caras bonitas, porque eso les dura un ratito.

"El señor de los 'fosfo fosfo', en NL dijo que no se iba a ir, que iba a estar, que no sería como 'El Bronco', ¿ustedes confiaron en alguien que no tiene palabra?", cuestionó.

Sin citar que ella alguna vez también dijo que acabaría su gestión en la delegación Miguel Hidalgo, pero que perdió su casa porque no cumplió con lo ofrecido, como un pago de apuesta, aseguró a los estudiantes que ella sí tiene palabra.

"Yo perdi una casa por dejar la delegación, pero soy mujer de palabra, y la palabra en política cuenta y lo que yo les diga, lo voy a cumplir", aseguró.

También llamó a los asistentes a que la apoyaran en la campaña, compartiendo su imagen y contenidos en redes.

Ofreció que también podían ser críticos con ella.

Anunció que instalará una mesa de jóvenes y que esperaba una representación de la Anáhuac, a fin de redactar una agenda que les interese.

"Van a ser parte del proyecto, queremos abordar temas de interés", expuso.

Xóchitl Gálvez se arriesgó a preguntar cuál era el apoyo del auditorio, que por algunos momentos gritó "Presidenta", pero sin que fuera un coro duradero ni parejo.

Recordó que el Presidente López Obrador dice que la gente, entre más preparada, menos lo apoyan y que entre los de licenciatura, hay empate.

"¿Aquí cómo anda el apoyo a este gobierno?", preguntó y como respuesta hubo silencio.

"¿Empata o ganamos nosotros?

"Levanten la mano los que estén de acuerdo con que necesitamos en un cambio en nuestro país", pidió.

Frente a las manos alzadas entre las butacas, expresó: "aquí ganamos por mucho".

Una mujer de mediana edad que estaba presente gritó a Xóchitl Gálvez: "¡con los jóvenes, se puede!".

El auditorio se vació y quedaron los que querían tomarse la foto con la precandidata y conversar, entre ellos Sandra, que estudia negocios internacionales.

"Me gustó que mostrara preocupación por los jóvenes, que quiere hacer cambios de cómo está el país, hay que ver quien tiene liderazgo.

"Yo vine a ver por qué tendría que votar por Xóchitl Gálvez, porque de Samuel García siento que es un meme, ¿para qué quiero un presumido que se saque una foto en la silla presidencial?", dijo Sandra tras lograr una selfie con Gálvez.