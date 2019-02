Pide Félix Gallardo arresto domiciliario, se lo niegan

Ciudad de México— Un tribunal federal rechazó concederle al capo Miguel Ángel Félix Gallardo, pionero del tráfico de cocaína a gran escala, el beneficio de cumplir en una residencia de Zapopan, Jalisco, una de las dos sentencias que le fueron impuestas, en este caso, a 40 años de prisión.

El Segundo Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México le negó al narcotraficante sinaloense el amparo con el que pretendía conseguir el beneficio del confinamiento domiciliario en el caso por el que fue condenado por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho, derivado del tráfico de cocaína en aerotaxis.

Los magistrados del órgano jurisdiccional confirmaron que Félix Gallardo no probó que los males de salud que padece sean tan graves o pongan en riesgo su vida como para no compurgar tras las rejas los 10 años que le restan de condena en dicho expediente.

El traficante expuso que, además de tener más de los 70 años de edad que la ley marca como requisito para acceder al beneficio, padece de pérdida de visión en un ojo y cataratas en otro; mal funcionamiento de un oído; problemas de reflujo y antecedentes de micro infartos cerebrales y hernias.

Por ello, manifestó la necesidad de cuidados médicos especiales que no podían facilitarle en el Penal Estatal de Puente Grande, en Jalisco, y pidió su confinamiento en una casa del Fraccionamiento Ciudad del Sol, en Zapopan.

El pasado 31 de julio el magistrado Miguel Ángel Aguilar López resolvió que el capo no había acreditado que su estado de salud impedía que compurgara la pena en la cárcel, ya que, conforme a los dictámenes, sus padecimientos estaban dentro del rango de normalidad para sus 73 años de edad.

"Los padecimientos que presenta no evidencian una notoriedad innecesaria para que cumpla con la pena impuesta", señaló.

Félix Gallardo presentó el amparo en revisión 288/2018 contra esta última resolución, pero los magistrados del colegiado confirmaron la sentencia de Aguilar.

"El propio legislador fue quien estableció como posibilidad el que una persona mayor de 70 años, a criterio del juez pueda cumplir el resto de la pena que le falte por compurgar en confinamiento domiciliario, sin embargo esto se acreditará no en todos los casos en que una persona llegue a dicha edad, pues de hacerlo implicaría que una persona, con independencia del delito que hubiere cometido y la pena que se le hubiera impuesto, únicamente permanecería privada de la libertad hasta que cumpliera los 70 años de edad", dice el fallo ratificado.

Detenido en 1989, el pasado 8 de enero Félix Gallardo cumplió 73 años de edad, es viudo, tiene 15 dependientes económicos y no consume ninguna droga, según refieren sus datos generales.

Además de este caso, el narcotraficante también solicitó a un juez de Jalisco el confinamiento domiciliario en el otro juicio por el que fue condenado a 37 años de prisión por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1985.

Aunque consiguiera en este último caso el beneficio, el sinaloense no abandonaría la cárcel en virtud que en el otro expediente ya le fue negado en instancia definitiva.