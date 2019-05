Pide exdirector de Pemex amparo contra aprehensión

Ciudad de México— Emilio Lozoya presentó una demanda de amparo contra cualquier orden de aprehensión que en las últimas horas un juez federal pudiera haber girado en su contra, a pedido de la Fiscalía General de la República.

El juicio de garantías fue interpuesto por el ex director de Pemex la noche del lunes, y hoy Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, lo admitió a trámite.

Una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, muestra que la juez Ortega aún no dicta el acuerdo de suspensión provisional contra los actos privativos de libertad.

En caso de que exista una orden de aprehensión contra Lozoya por un delito con prisión preventiva oficiosa, como es delincuencia organizada, la suspensión provisional no podrá impedir su eventual captura.