Pide Encinas a estados asumir responsabilidad ante víctimas

Ciudad de México.- El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, pidió terminar con la idea de que la atención a víctimas solo es responsabilidad del Gobierno federal, y pidió a los estados, municipios y otras instituciones que asuman su responsabilidad.

"Tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea de que todo lo hace el Gobierno federal y -dentro del Gobierno federal- que todo le corresponde a la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas)", afirmó.

"Les corresponde a las distintas instituciones asumir sus responsabilidades, como también, hay que decirlo, en el caso de los estados y los municipios, a las distintas instituciones locales quienes deben de reconocer y asumir la responsabilidad que les corresponde".

En la inauguración del Encuentro de Comisiones estatales de Atención a Víctimas, en el Centro Cultura Los Pinos, Encinas dijo que en los dos días de la reunión con siete mesas de trabajo se deben establecer mecanismos para coordinar a las distintas comisiones y los centros de atención en los estados y tratar de resolver la problemática de más de 106 mil desaparecidos, contabilizados desde 1964, y los más de 130 mil homicidios dolosos en el actual sexenio.

Según el Inegi, en 2021, al menos 22.1 millones de personas adultas fueron víctimas de algún delito en México, 4.2 por ciento más que el año anterior.

"Soy muy optimista, a pesar de que no falta que encontremos obstáculos resistencias -poquitas-, en algunos casos, pero vamos para adelante", sostuvo Encinas, también titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj).

La presidenta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanís, lamentó que 10 mujeres son asesinadas a diario de México y que siete de cada 10 han vivido al menos un hecho de violencia a lo largo de su vida.

"Pero de todas ellas, solo el 10 por ciento se acercan a solicitar apoyo. A diferencia del pasado, hoy reconocemos el tamaño del desafío que significa garantizar que las mujeres y las niñas vivan una vida libre de violencia", expresó.

"El acompañamiento a víctimas se ha convertido en un pilar fundamental para enfrentar estas herencias dejadas por un régimen neoliberal que sólo generó amplias brechas de desigualdad".

Sonja Perki, de la Comisión Nacional de Búsqueda, dijo que si bien la mayoría de las personas desaparecidas en México son hombres mayores de edad, las menores de 18 años son mujeres, por lo que pidió fortalecer los enfoques de género.

El director general de Estrategias y Atención de los Derechos Humanos de Gobernación, Félix Santana Ángeles, acusó que ocho de cada 10 mujeres que tienen conflictos con la ley han sido víctimas de tortura sexual y que esto tiende a aumentar si se analiza a mayor detalle, pues se ha normalizado la violencia, aunque afirmó que el nivel de violencia fue "heredado".

"Es estructural, y mientras no limpiemos esta herida profunda, estructural, va a ser difícil, va a ser epidérmico", consideró.

Santana Ángeles, secretario técnico de la Covaj, se refirió al escándalo por la inclusión de pruebas falsas en el informe sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

"Ustedes han visto que en los últimos días ha sido uno de los temas más polémicos que se han tenido a nivel nacional y qué bueno que nos reunimos hoy, porque se pueden enterar de primerísima mano y no de los medios de cómo está evolucionando", afirmó.

"Tenemos verdad y ascenderemos a la justicia en el caso de los compañeros desaparecidos de Ayotzinapa; pronto llegaremos a la verdad. Estos cambios profundos no van a ser rápidos, no van a ser fáciles y no van a ser sin ustedes, requerimos el esfuerzo de todos".