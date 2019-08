Pide Ejecutivo a SCJN atraer amparo por estancias

Ciudad de México— La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) solicitó a la Suprema Corte de Justicia atraer la revisión final de un amparo que declaró inconstitucional la desaparición del Programa Estancias Infantiles, y su reemplazo por pagos directos a padres de familia.

Julio Scherer Ibarra, titular de la CJEF, pidió a la Corte reasumir su competencia para revisar la sentencia dictada por Sandra Domínguez Villalba, secretaria en funciones de Jueza Primera de Distrito en Chihuahua, que el pasado 28 de junio amparó a una estancia y tres familias.

Si la Segunda Sala de la Corte acepta reasumir competencia, se haría cargo de inmediato del recurso de revisión interpuesto por la Secretaría de Bienestar contra el fallo de Domínguez, que de otro modo sería resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito.

La juzgadora consideró qua la reducción de recursos para Estancias Infantiles en el Presupuesto de Egresos de 2019, y su posterior reemplazo por pagos directos, violó el principio de progresividad de los derechos humanos y el interés superior del menor.

"Esta juzgadora no advierte que se hayan justificado los extremos anteriores de manera alguna, ni por el Poder Legislativo ni por el Poder Ejecutivo, simplemente se redujo el monto de apoyo al programa y fue eliminada una de las modalidades de su aplicación (impulso a estancias infantiles)", dice la sentencia del amparo 458/2019.

El efecto del amparo--si es confirmado el fallo--, es que la estancia infantil que lo promovió siga recibiendo el subsidio de 950 pesos mensuales por niño inscrito, en particular para las tres familias que también firmaron la demanda, que es como operó el programa hasta 2018.

En lugar de Estancias Infantiles, el Gobierno creó el denominado Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños de Madres Trabajadoras, por el cual entrega mil 600 pesos bimestrales a los padres, quienes no tienen obligación de comprobar en qué gastan el dinero.

La Corte tiene pendiente resolver una controversia constitucional promovida por el Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, único del País que impugnó la desaparición de Estancias Infantiles.

Por petición de Scherer Ibarra, el Pleno de la Corte aceptó en julio dar trato prioritario a esta controversia, que podría ser resuelta a finales de septiembre.

Pero la demanda del Municipio puede enfrentar obstáculos técnicos para que la Corte cubra todos los argumentos relacionados con el caso, ya que las controversias constitucionales tienen alcances y objetivos distintos a los de un amparo, amén que la sentencia solo tendría efectos para Hidalgo del Parral.

Al dar prioridad a esta controversia, la Corte también ordenó a los tribunales federales que se abstengan de dictar sentencia de fondo en los amparos para dar tiempo a que los Ministros establezcan los criterios y evitar fallos contradictorios.

Este aplazamiento no afecta las suspensiones que jueces han otorgado a cientos de estancias para que Bienestar les siga pagando el subsidio de 950 pesos mensuales por niño, mientras se resuelven los juicios.

Algunos quejosos afirman que esea dependencia no ha cumplido las suspensiones, pese a que las autoridades están obligadas a acatarlas de inmediato, sin importar si las impugnan.