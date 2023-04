Pide Ebrard a simpatizantes acelerar su promoción

Puebla, México.- El canciller Marcelo Ebrard llamó a sus seguidores a acelerar la promoción de su candidatura presidencial, para que pueda ganar la encuesta que realizará Morena.

En un acto masivo en el Centro Expositor de Puebla, pidió pintar bardas para demostrar que ellos no necesitan a empresas ni alcaldes que lo hagan por ellos.

Aseguró que en Puebla va ganando las preferencias, y que así será en todo el país.

"Ahora hay que meter el acelerador, vamos a llenar el estado con bardas, no pagadas ni contratadas por gobiernos municipales y empresas, nosotros las pintaremos, nosotros pongámoslas, que se vea nuestra presencia, mostremos cuántos somos, qué queremos y que estamos en todos lados", convocó el secretario de Relaciones Exteriores, en uno de sus eventos masivos más importantes para promover su candidatura.

Con la estimación de 25 mil asistentes, dijo que acudieron simpatizantes de Puebla, Oaxaca, Ciudad de México y Veracruz, principalmente.

"Somos una familia los que aquí estamos, somos una familia y nos vamos a comportar como tales.

"Somos gente de trabajo, de esfuerzo, nadie nos ha regalado nada, no apelamos a eso, no buscamos que nos regalen nada, nosotros a lo que aspiramos es estar a la altura de nuestro pueblo, ser leales con las causas que nos trajeron aquí", remarcó en su discurso.

Acompañado de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Martha Delgado, así como la senadora Malú Micher, y de su esposa Rosalina Bueso, Marcelo Ebrard le tomó protesta a los asistentes como parte de la estructura que ayudará a promoverlo.

Recordó que Morena aplicará dos encuestas, una en septiembre y la otra en noviembre de este año.

"Quiero comprometerme con ustedes, todavía no terminamos, faltan meses pero tenemos un compromiso personal, tenemos un compromiso personal con ustedes.

"Quiero que tengan la certeza, certidumbre y seguridad de que vamos a ganando y que nunca nos vamos a bajar, vamos a ganar la encuesta, por eso estamos aquí, porque queremos, estamos comprometidos y tenemos mucho qué hacer, mucho qué decir", manifestó Ebrard.

Resaltó que los que están con él, son gente que no ha sido obligada a dar su apoyo y que van a trabajar en la promoción de su figura.

"Vienen porque quieren, pueden y aman a México, gracias a todos en esta mañana", citó.

El canciller esbozó algunas de sus propuestas de gobierno, como la creación de un sistema de ciudadanos, para que reciban alguna remuneración las mujeres que están en su casa y cuidan a personas mayores y enfermas, lo que les impide salir a trabajar.

Ofreció apoyos para que los jóvenes puedan terminar sus estudios y habrá buenas universidades, para que les vaya bien en la vida.

"Queremos que no se muera la gente porque no tienen medicinas, sin servicios médicos, lo cambiemos para siempre y terminaremos el trabajo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, todos los programas, todas las acciones, que haya medicinas en todas las clínicas, que los servicios clínicos alcancen para todos, que suban los salarios", esbozó Ebrard en un discurso que parecía de crítica a la actual administración, pero que terminó corrigiendo al señalar que quería continuar con la tarea del ejecutivo federal.

El diputado del PVEM Juan Carlos Natale, el primero en organizar las redes de apoyo de Ebrard desde fines del 2021, señaló que los asistentes son parte del iceberg que le van a ayudar al canciller a ganar la encuesta.

Dijo que pedirán que solo haya una pregunta y que ésta sea:

"¿A quién elegiría usted para que fuera el líder que conduzca el futuro de México?"

"¿Cuál va a ser la respuesta?" preguntó Natale al público.

"Marcelo Ebrard", respondieron

Para resaltar el liderazgo y trayectoria de Ebrard, recordó que fue el sucesor de López Obrador en la Ciudad de México, porque el presidente siempre ha confiado en él.

"El presidente López Obrador ya nos dijo a diputados y senadores, lo dijo así 'voy a respetar la voluntad del pueblo, a través de una encuesta que elegirá a mi sucesor con cambio'. Ese sucesor con cambio, el presidente de la República sabe que se llama Marcelo Ebrard Casaubón", aseguró.

También afirmó que el presidente va a cumplir su palabra de que no va a intervenir en el proceso interno de Morena.

"No se confundan quienes piensan y asumen que el presidente va a dar el dedazo, que no se confundan, que el presidente no va a respetar la voluntad del pueblo, porque él es originario y producto de la voluntad del pueblo, como Marcelo Ebrard también lo es", aseguró Natale, que agradeció la presencia de diputados del PVEM en el evento, como del coordinador Carlos Alberto Puente Salas.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Karla Almazán, también recordó que Ebrard cedió en sus aspiraciones para dar paso a que López Obrador fuera candidato a la jefatura de gobierno, en el año 2000.

"Muy difícilmente un hombre hace a un lado sus aspiraciones para darle paso a otro hombre, y decidió sumarse a candidatura de Andrés Manuel López Obrador, con su partido Centro Democrático, lo que fue estratégico para su triunfo", remarcó Almazán.

Tras 40 años de servicio público, dijo, Ebrard sabe identificar los retos para el desarrollo del país.

"Por eso estamos convencidos de que Marcelo debe ser el coordinador de los trabajos de la 4T", subrayó, para evitar sanciones del INE al promover a Ebrard como candidato presidencial.