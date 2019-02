Pide diputado a invidente leer texto

Ciudad de México— El diputado de Morena Rubén Cayetano erró en pedir a su compañero de bancada Hugo Rafael Ruiz Lustre, invidente, leer la biografía de un invitado en las audiencias públicas sobre la reforma constitucional en materia de prisión preventiva, sin proporcionarle información en el sistema braille.

Había pasado la participación del representante en México de la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito en México, Antonino de Leo, cuando Cayetano se dirigió a Ruiz Lustre para solicitarle que presentara al segundo invitado en las audiencias, Rodolfo Félix Cárdenas.

"Diputado, te pediría el auxilio en este momento. Para los compañeros que lo sepan, y no, su servidor estoy en condición de ceguera, soy ciego. El formato que nos hicieron el favor de acercarnos los de la Junta de Coordinación no viene en el sistema que yo lo pueda leer. Entonces, para abreviar y adelantarnos, por favor, ¿podrías ocuparte de este tema para que presentes al participante? Te agradezco mucho", señaló el legislador.

Apenado, el diputado Rubén Cayetano García ofreció una disculpa y dijo que sí sabe de su condición, pero que le insistieron en pasarle la palabra para la presentación del invitado.

"A mí desde el momento en que me dijeron que usted haría la presentación hice este comentario precisamente, porque sé de su condición. Entonces, solicité que se dijera en qué términos iba a hacer la presentación, pero me insistieron en que dijera que usted la haría. Ofreciendo desde luego una sentida disculpa", indicó.

Las audiencias siguen, tras el penoso incidente.