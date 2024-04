Pide diputada trans no votar por Morena si no cumple agenda

Ciudad de México.- Por la agresión a integrantes de la comunidad transgénero y no cumplir con la agenda legislativa de este grupo de la diversidad sexual, la diputada María Clemente García llamó a no votar por Morena.

En la efeméride por el Día Internacional de la Visibilidad Trans, García Moreno enlistó los pendientes legislativos con la comunidad que representa y enfiló contra el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, por reprimir el domingo a los manifestantes que estaban en el Zócalo capitalino.

"Y Martí Batres se equivoca con las declaraciones que hizo después de la marcha; claro nos agredieron, a mí me patearon y me gasearon, con todas las demás compañeras, no respetan ni a sus representantes populares.

"Traicionan todo lo que pueden, y Martí Batres está muy, muy equivocado, no sólo eres un macho que le cuesta trabajo pagar las pensiones de los hijes, que deja regados por todo México, eres un macho ignorante que estigmatiza", dijo sobre el mandatario.

Agregó que Batres quiere celebrar que en la Ciudad de México se derogó el delito de crimen por contagio, cuando solamente el 8 por ciento de las 320 mil personas con VIH son transgénero.

"Ese 8 por ciento son apenas unas 30 mil, 30 mil personas de 909 mil, ¡qué cabrón eres!, para querer que nosotras celebremos un logro de otra población", recriminó al jefe de Gobierno.

García también reclamó a Morena que se niegue a legislar a favor de la comunidad LGBT, a pesar de que tienen mayoría simple en el Congreso.

Aseguró que sigue en Morena, luego de que el fin de semana circularan imágenes de ella en apoyo a Movimiento Ciudadano.

"No me voy de Morena, sí tengo palabra, los que no tienen palabra son ustedes, faltando a los estatutos de Morena de promover y defender a la diversidad sexual.

"Aquí no le han querido entrar al matrimonio igualitario, al transfeminicidio, y a la reforma al Artículo primero (de la constitución para reconocer derechos) y derogación del crimen de contagio", manifestó.

No lo aprueban, porque no quieren, reclamó.

Aseguró que era una vergüenza que en Morena se defendiera a capa y espada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su titular, Rosario Piedra, pero no hay la voluntad para atender las recomendaciones que hace la CNDH a favor de la comunidad transgénero.

"Es una vergüenza, una doble moral, un insulto, que la defiendan a capa y espada en esta tribuna, pero cuando les hacen recomendación hacen silencio y no acatan", fustigó a los legisladores de Morena.

Si no se hacen las reformas pendientes, que las personas trans no voten por Morena o anulen su voto, exigió.

Dijo que la prohibición a las terapias de conversión aún no entra en vigor porque la minuta sigue pendiente en el Senado.

"Y por supuesto, aquí digo 'nada que curar', pero tampoco 'nada qué celebrar', porque todavía no es ley. No se les olvide, no a la simulación: no hay ley y no hay política pública, no están haciendo nada para revertir los indicadores de desigualdad de la población LGBT.

"Por eso aquí les digo a la población LGBT, si no les gusta el PAN y no les representa, anulen su voto, pero si Morena no cumple, en este último periodo de sesiones al terminar este mes de abril y en mayo no hay transfeminicidio, no hay reforma del artículo primero, no hay matrimonio igualitario ni derogación del crimen de contagio, también anulen su voto por Morena", planteó.

Agregó que, en caso de que sí haya un candidato del PRI, PAN, del PVEM, de Morena o PT que sea gay, lesbiana o trans, deben votar por ese candidato.

"Pero si no se sienten a gusto y si Morena no les cumple, anulen su voto y si el PAN sigue siendo transfóbico, anulen su voto", insistió.