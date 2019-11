Pide CNTE a AMLO cumplir demandas

Ciudad de México.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador para evaluar el cumplimiento de sus promesas al magisterio disidente.

Después de dos horas de reunión, el secretario general de la Sección 9, Enrique Enríquez, aseguró que recordaron al mandatario la reinstalación de docentes cesados, pues 302 ya regresaron a sus puestos, pero faltan 66 más.

En el encuentro, al que asistieron los titulares de Educación, Esteban Moctezuma, y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, se pidió mejorar el servicio e infraestructura del Instituto.

"Hablamos de regresar al sistema de pensiones solidario, transgeneración y colectivo, que el sistema de pensiones individual no está dando de sí, dado que las afores están comiendo las pensiones de los compañeros en el ahorro individual, y estamos solicitando que se hagan los estudios respectivos para regresar al sistema anterior.

"También estamos solicitando que se hagan los estudios respectivos respecto a la UMA, de cómo se están pagando las pensiones y jubilaciones actualmente, dado que representa una regresión al poder adquisitivo de los compañeros que están actualmente jubilados", indicó Enríquez.

Demandaron acelerar el cierre de expedientes de presos políticos del magisterio, así como pagarles los daños causados.

El dirigente aseguró que el único acuerdo concreto es que continuarán las reuniones con los funcionarios correspondientes para evaluar los avances, y el próximo 7 de enero nuevamente verán al Presidente.

También pidieron cumplir con el compromiso de participar en los planes y programas de las Normales, más allá de los recursos que se les asignó para el próximo año.

"Más allá del presupuesto que debe aumentar en términos reales, nosotros le dijimos al presidente desde las primeras reuniones que es 12 por ciento del Producto Interno Bruto y que esto debe ir caminando poco a poco, sabemos que los presupuestos no son de facto, sino se deben ir construyendo.

"Le vamos a ir exigiendo al Gobierno que debe aumentar año con año", aseveró.

Consideró que tras nueve reuniones con el Primer Mandatario sí hay avances, pero no son suficientes.

"Hemos logrado que se le quite lo punitivo a la reforma, (pero) no hemos acabado, vamos caminando, no es suficiente, seguimos fuera del 123, necesitamos regresar totalmente al 123 apartado B", añadió.

Siguen buscando instalar mesas de trabajo para que se escuchen las necesidades de infraestructura de quienes secuestran autobuses.