Pide Aureoles a CNTE resolver conflictos

Ciudad de México— El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, llamó a que los conflictos internos entre integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se resuelvan para lograr el desbloqueo de vías en la entidad, que hoy suman 24 días obstruidas.

En Pátzcuaro, tras participar en el Foro Regional del Pacto Social por el Agua, consideró que quizá las diferencias al interior de la CNTE se deben a que se aproxima el cambio de dirigencia.

"Entonces, estamos haciendo lo que debemos hacer para que avancemos en ello y espero que este grupo que todavía tiene resistencia en acatar el acuerdo, pues que en las próximas horas lo haga, yo ese es el llamado que hago.

"Yo percibo que esto está muy vinculado al proceso interno de la renovación de la dirigencia magisterial y pues están viendo cómo los actores internamente se posicionan, es su propia dinámica, pero ojalá y eso no nos arrastre de manera indefinida en un tema que afecta la economía del País", expresó.

El Mandatario subrayó que su Gobierno ha mostrado voluntad para pagar salarios y bonos a profesores, y recordó que ayer fue liberado el pago de egresados de las normales que estaban trabajando vía un contrato.

"El acuerdo general en la asamblea estatal de los maestros se decidió, se acordó, levantar el plantón y liberar las vías del tren, que ese es uno de los temas que preocupa a todo mundo, incluidos ellos. Lo que falta por resolver es que los compañeros que están en Caltzontzin acaten el acuerdo general de la asamblea.

"Yo no generalizaría que es un tema de la CNTE, sino que ya es un grupo de compañeros que se han negado a acatar los acuerdos de su propia asamblea, que yo sé que ellos están trabajando para que este asunto transite", expuso.

Insistió en que la liberación de vías no es competencia del Gobierno estatal, sino del federal, y dijo que los bloqueos han traído consecuencias en 17 estados del País.

"El puerto es una entidad federal, nada tenemos que ver nosotros en el tema, a veces me piden ese dato de algo que no está en mis manos", señaló.





Y prepara peticiones para AMLO

En la víspera de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador visite Michoacán, el Gobernador Aureoles anunció que buscará una reunión privada con él para abordar las problemáticas y necesidades de la entidad.

Dijo que en el encuentro planteará peticiones como programas sociales e inversión para infraestructura.

Sobre la seguridad del titular del Ejecutivo federal, el Mandatario aseveró que está garantizada.

Se prevé que mañana López Obrador entregue en Huetamo, uno de los 113 municipios de Michoacán, apoyos para el campo, en una visita de hora y media, de acuerdo con personal de Presidencia.