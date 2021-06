Pide asilo a Kamala presunta víctima de Félix Salgado

Especial

Ciudad de México— Basilia Castañeda Maciel, quien denunció por abuso sexual al excandidato a la Gubernatura de Guerrero, Félix Salgado, escribió una carta a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en la que le pide asilo ante la falta de protección de las autoridades de México, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con familiares de Castañeda, la misiva fue entregada este martes en la Embajada de Estados Unidos, en el marco de la visita oficial de Harris al País.

En el documento, Castañeda recuerda que el año pasado presentó denuncias ante las autoridades de investigación penal y en Morena por haber sido víctima de violencia sexual grave por parte de Salgado.

Sin embargo, advierte, la respuesta ha sido de impunidad bajo formalismos legales que han limitado y obstaculizado el acceso a la justicia.

"Lo más grave para mi ha sido que el propio Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, líder fundador de Morena, me ha dado la espalda desde el primer momento, ha dicho que mi exigencia de justicia no es real, me ha calumniado desde los espacios de comunicación oficiales señalando que mi denuncia es un asunto sólo electoral y manipulado por intereses de otras personas", expone.

"Desde sus afirmaciones se ha sostenido una campaña de calumnias y criminalización en medios de comunicación y sobre todo en redes sociales, en mi contra, así como en contra de mi familia y mis abogadas, lo que ha construido un riesgo real para mi integridad y mi vida en México".

Castañeda asegura que es la única que se mantiene viva y con presencia pública, por lo que teme por su vida y su integridad ante la falta de acceso de justicia y el virtual triunfo de la hija de su agresor, Evelyn Salgado Pineda, en la elección para Gobernador de Guerrero.

"Solicito su atenta escucha para que valore la posibilidad de darme asilo en su país, pues en México las autoridades se han negado a darme las medidas de protección básicas y urgentes, se han negado a garantizar mi acceso a la justicia y, al contrario de sus obligaciones, me han criminalizado y calumniado aumentando el riego en el que me encuentro".