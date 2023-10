Pide Arturo a Samuel sentarse a dialogar

Si Arturo Salinas aceptó ser designado como Gobernador interino a partir del 2 de diciembre es porque considera que puede ser un factor de unión en el Estado.

Aunque el Gobernador Samuel García declaró públicamente que el acuerdo tomado anoche por el Congreso es ilegal, Salinas dijo que está buscando sentarse a la mesa con él y con todos los actores sociales y políticos para construir consensos.

"Creo que al final del día es una designación y una invitación que se me hizo, creo que si se puede contribuir a lograr que haya acuerdos en el Estado, que haya paz, que haya diálogo, que haya coincidencias entre los autoridades, entre los Alcaldes, entre la sociedad y entre los Poderes, puedo ser un factor de unión en eso", señaló.

"(Propongo) juntarnos a la mesa, poner las cosas en blanco y negro, buscar dialogar y encontrar coincidencias. Es muy sencillo el diálogo, yo siempre he dialogado, en las mesas que yo he estado siempre he propiciado el diálogo".

Ayer, en una jornada inédita que se prolongó por casi ocho horas, las bancadas de PRI y PAN en el Congreso aprobaron la solicitud de licencia presentada por García para ausentarse por seis meses de su cargo y contender por la Presidencia de la República, y además acordaron designar a Salinas como el interino que ocupará su lugar entre el 2 de diciembre de este año y el 2 de junio de 2024.

El magistrado, que en un proceso fast track pidió y recibió licencia para separarse de su cargo en el Poder Judicial, rindió ayer mismo la protesta de Ley.

Tras el acto oficial, Salinas se definió como un hombre de acuerdos y hasta se dijo amigo del Gobernador emecista, quien momentos antes calificó de ilegal la designación que hizo el Congreso.

"Samuel García es mi amigo, hemos sido amigos desde que fuimos Diputados juntos, así lo ha mencionado él, así lo hemos hecho siempre en asuntos públicos, y por supuesto que voy a platicar con él, por supuesto que habrá diálogo, y estoy seguro de que llegaremos a buenas cosas... tan pronto y salga de aquí lo voy a buscar (al Gobernador) para poder reunirnos", anticipó Salinas.

Cuestionado sobre si el nombramiento pudiera ser sólo una estrategia política para obligar a García a sentarse a negociar o bien para frustrar su "aventura presidencial", Salinas descartó que hubiera una intención de ese tipo.

También rechazó que exista un conflicto de intereses considerando los fallos que el Poder Judicial dictó en el pleito entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

"Al final del día lo que no se está considerando es que las decisiones que ha tomado el Tribunal Superior de Justicia, justamente ha sido eso, decisiones del Tribunal Superior de Justicia, no de un servidor, somos un órgano colegiado", afirmó.

Sobre la posibilidad de que el caso llegue a la Suprema Corte por medio de una Controversia Constitucional o de que se judicialice por cualquier vía, señaló que no se pronunciaría por actos futuros inciertos.

Salinas dijo que su plan para los seis meses que ocuparía la Gubernatura es lograr acuerdos.

"Construir justamente un acuerdo con los diferentes actores sociales, políticos, autoridades y poder ver por las prioridades de Nuevo León", explicó.

"Lo que hay que revisar en estos 30 días, iniciando los diálogos, platicando con las autoridades, con los municipios, con la sociedad, es poner las prioridades muy claras.

"Nuevo León viene de muchas cosas que hay que solucionar, tenemos temas de seguridad, de movilidad, de medio ambiente, de agua, tenemos un periodo de elecciones, creo que hay muchos temas que necesitamos poner en la mesa".