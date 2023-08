Pide AMLO votar por 'el proyecto'

Ciudad de México.- Aunque está impedido para hablar de temas electorales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió votar por "el proyecto", más que por el candidato.

En la conferencia mañanera, el Mandatario recordó la necesidad de que su movimiento logre en 2024 la mayoría calificada de dos terceras partes en la Cámara de Diputados y el Senado.

"Por eso es muy importante la elección del año próximo, no sólo para elegir a la Presidenta o el Presidente, sino para elegir a legisladores. Acuérdense que se eligen tres cosas o se decide votar por tres propósitos o por tres razones: por el candidato o candidata, esa es una; por el partido, esa es la segunda, hay quienes dicen, no me gusta el candidato, pero yo soy de este partido o hay quienes dicen, no me gusta el partido, pero si me gusta el candidato", declaró.

"Para mí lo más importante en estos tiempos es votar por el proyecto, o sea, es candidato, partido o proyecto, yo creo que es lo que se tiene que pensar es en votar por el proyecto y definir, es como un plebiscito, como un referéndum, una consulta", agregó.

El tabasqueño dijo que sólo hay dos opciones: que regresen los que estaban o que continúe la transformación.

"¿Quieres que regresen los que estaban? ¿O quieres que continué la transformación? Eso es. Porque por eso, si continúa la transformación, tiene que renovarse del Poder Judicial, que no puede ser posible que le estén dando libertad a presuntos delincuentes, no puede ser posible que estén al servicio de los potentados", expresó.