Pide AMLO transformar, no desaparecer al INE

Archivo / El Diario de Juárez

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) no debe desaparecer, porque está encargado de organizar las elecciones, pero sí se debe transformar para ser incorruptible.

"Bueno, descartada la desaparición del INE porque se requiere un organismo para la organización de las elecciones, eso es imprescindible, en cualquier país del mundo.

"Lo que hay que buscar es que sea un organismo profesional, imparcial, recto, incorruptible, no sometido al poder, al servicio de los ciudadanos, completamente democrático, eso es lo que se busca", afirmó en conferencia matutina.

Cuestionado sobre una posible reunión con el presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, el Mandatario federal la descartó por ahora, porque se podría pensar que está "interfiriendo" en el actual proceso electoral.

"Ahora no, porque sino vamos a interferir, o se puede pensar que estamos interfiriendo, estamos en campaña, no conviene ni en público ni en privado.

"Yo no me he reunido con el presidente del INE, yo creo que hace tres años nos vimos en una situación personal muy triste, cuando falleció su papá, pero eso ya tiene tiempo", recordó López Obrador.