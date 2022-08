Pide AMLO que Estados tengan cuidado con concesiones de agua

Ciudad de México- Los gobiernos estatales van a tener más cuidado para el otorgamiento de permisos de agua y sobre todo la Comisión Nacional del Agua, porque ya no se pueden entregar permisos de explotación de agua donde no hay o donde ha crecido mucho la población y se necesita el agua limpia, sana, para la gente, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia de prensa mañanera, López Obrador informó que el 70% del agua en México está en el sureste, toda vez que, dijo, hay tierras y fuerza de trabajo e infraestructura.

Agregó que el el norte del país, hay más conciencia sobre el uso del agua en todos los niveles, sin embargo, mencionó que a pesar de eso se deben definir temas y terminar con la corrupción.

Sobre el agua en Nuevo León dijo que Conagua no dará concesiones y tendrá cuidado de cómo se utilizan dichos recursos.

"En algunos casos, por ejemplo, la minería, todo aquello que implique, por eso no hemos autorizado lo del fracking como en otras partes, por el uso excesivo de agua, eso no se toma en cuenta pero no hemos permitido la perforación de pozos petroleros, extracción de gas mediante fracking" añadió.