Pide AMLO pruebas de dinero de Notimex a Sheinbaum

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Sanjuana Martínez, ex directora de Notimex, que pruebe sus acusaciones de que se le pidió un "moche" para la campaña de Claudia Sheinbaum.

Durante la mañanera en Acapulco, López Obrador indicó que no está limitando la libertad de expresión de Martínez.

-¿Le pedirá usted que pruebe estos dichos?, se le preguntó.

"Sí, además si tiene pruebas. No estoy yo limitado su libertad de expresión, pero tenemos que apegarnos a tres principios que nos guían, no mentir, no robar y no traicionar, pero cuando hablo de no traicionar es como la lealtad, no estoy pensando que no me traicionen a mi, no", respondió.

"La lealtad que vale, que rifa, es la lealtad al pueblo, a los ideales, a los principios, no a las personas. Sí que bueno, somos compañeros, amigos, nos queremos mucho, pero lo más importante es que nos identifique el respeto y el amor al pueblo, y a los ideales y a los principios, eso es lo más importante de todo".

El lunes y martes pasados, quien fuera directora de le extinta Agencia del Estado Mexicano (Notimex) acusó al Secretario del Trabajo, Marath Bolaños, y director Jurídico de la dependencia, José Luis Sánchez Cuazitl, de condicionar el pago de las liquidaciones de trabajadores a la entrega de un 'moche' del 20 por ciento para la campaña de Sheinbaum.

Ayer, Sanjuana Martínez denunció un segundo intento de soborno.

"El cálculo de las liquidaciones del personal activo con trabajadores que laboraron en la agencia durante más de 30 años, rondaba 150 millones de pesos: 'Te damos esa cantidad, siempre y cuando nos entreguen 20 por ciento para la campaña electoral de Claudia Sheinbaum'", le dijo Sánchez Cuazitl, sostuvo Martínez.

La Secretaría del Trabajo rechazó las acusaciones.

Esta mañana, el Presidente López Obrador respaldó a los funcionarios de su Gabinete y a la misma Sheinbaum.

"Bueno, creo que no es cierto, que conozco muy bien al Secretario del Trabajo, está aquí, Marath, es un hombre con convicciones, con ideales, honesto, desde luego conozco a la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, una mujer con principios, con ideales, honesta, incorruptible, y conozco a Claudia, pero ya no puedo hablar mucho", dijo AMLO.

"¿Qué pienso yo de Claudia? Es de dominio público, no es ningún pecado lo que voy a decir, además me pueden replicar, pero es una mujer mucho muy inteligente, nada más para que nos demos cuenta, yo apenas y de milagro terminé la licenciatura y ella es doctora".

"Cuando la conocí la invité a trabajar, era yo Jefe de Gobierno ella me ayudó como Secretaria de Medio Ambiente, estaba de investigadora en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, entonces es inteligente".

"Es una mujer con convicciones, porque no cualquiera lucha tantos años desde joven, por ideales, por principios, desde el movimiento estudiantil, y honesta".

López Obrador planteó que se investigue lo que tiene Sheinbaum.

"Y miren, hay cosas que no se pueden ocultar en la vida, hay como tres cosas que no se pueden ocultar y ahí se los dejo de tarea, pero sí les voy a decir que hay una que no se puede ocultar, el dinero, es muy sencillo, que se investigue lo que tiene Claudia y se compare", propuso.

"Se compare con otros, con otras y se van a dar cuenta quién es Claudia. Yo respeto mucho lo que dice esta compañera (Sanjuana Martínez), pero no comparto".

-¿Hay diferencias en el movimiento que usted encabeza?, se le cuestionó a AMLO.

"Somos libres y nosotros no censuramos a nadie, por encima de todo está la libertad, no puede haber mordaza, que todos podamos expresarnos, pero eso no significa que no haya posibilidad a la réplica, que no se garantice el derecho a disentir", expresó.