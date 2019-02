Pide AMLO no estigmatizar a Badiraguato

Ciudad de México— En tierra de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no estigmatizar a Badiraguato por una persona.

"A los pueblos no se les puede estigmatizar, los pueblos no tiene que ser estigmatizados", dijo en esta localidad ubicada en la Sierra de Sinaloa.

"Está el pueblo de Atlacomulco y de ahí es un grupo político y qué tiene que ver el pueblo".

El Mandatario afirmó que los habitantes de Badiraguato son gente buena y trabajadora.

"¿Qué dice la biblia? Que no hay que emitir juicios temerarios", expresó.

López Obrador llamó a la reconciliación para conseguir la paz.

"Me da gusto entrar a Badiraguato, encontrarlos con sus hijos, con sus familias, me llena de entusiasmo y esperanza", dijo.

En este Municipio, el Presidente anunció varios apoyos, entre ellos la creación de una universidad pública con especialidad en desarrollo forestal.

Asimismo, pidió a la gente informarse sobre las Tandas del Bienestar, la pensión a adultos mayores y las becas para los estudiantes.

También destacó la construcción de la carretera que conectará Badiraguato con Guadalupe y Calvo, en Chihuahua.