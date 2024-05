Pide AMLO no dejarse intimidar por narcomensajes

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población no dejarse intimidar por mensajes de criminales.

En la mañanera, el Mandatario federal fue cuestionado sobre una cartulina presuntamente colocada por delincuentes en la que pedían "cuota" por protección de alumnos de una escuela en Veracruz.

Aseguró que no la había visto, pero pidió ponerla en las pantallas de la conferencia.

"No la vi, no la vi, no la vi, pero si la tenemos por ahí", dijo AMLO.

"Pero decirle a la gente que no hay que dejarse intimidar, que nosotros protegemos, que tenemos la responsabilidad de proteger a todos y que denuncien, que nos sigan ayudando, como lo está haciendo la gente".

"Vamos a investigar lo de la cartulina, de todas maneras".

-Está aumentando la extorsión, se le preguntó

"Sí, tenemos ese problema", respondió

-Le comentó algo el Gobernador, se le insistió.

"Sí, pero Veracruz tiene la suerte, creo que Veracruz tiene un muy buen Gobernador, es que los que fueron gobernadores de Veracruz antes, no siempre, pero si los últimos, ay nanita, mediocres y ladrones. Ahora no, Cuitláhuac (García) es una gente honesta", soltó el Mandatario federal.