Pide AMLO no bombardear a electores con publicidad

Ciudad de México— Luego de que la polémica por los anuncios espectaculares llegó a la Fiscalía General de la República (FGR), el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los aspirantes no bombardear a los electores con publicidad ni usar recursos públicos en su promoción.

Este jueves, Reforma publicó que el equipo político del Canciller Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, denunció a funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México ante la Fiscalía General de la República por delitos electorales, al usar el programa de Pilares para promover la aspiración presidencial de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por uno de los líderes de la estructura del Canciller, Alberto Esteva, quien advirtió que denunciarán cualquier presunto desvío de recursos públicos.

En conferencia, el Mandatario federal pidió a los ciudadanos que denuncien y que no permitan fraudes electoraeles.

"Hay instancias, está la Fiscalía Electoral para presentar denuncias, el mismo INE, hay que acudir a las autoridades y presentar denuncias pruebas de que se está utilizando dinero de procedencia ilícita".

"Las recomendaciones que los ciudadanos ayuden, para que se pueda establecer en nuestro País, una auténtica, una verdadera democracia, que no se trafique con la pobreza de la gente, que no bombardeen con publicidad a los ciudadanos, porque eso ha costado muchísimo, no solo dinero, sino eso ha causado el estancamiento económico del País".

Porque antes se elegían así a las autoridades, con mucha publicidad, era como meter al mercado un producto, aunque fuese chatarra, como vender detergente o cualquier mercancía, antes, cuando menos se separaba y para las cuestiones públicas políticas, electorales, se hablaba de propaganda, porque tenía la idea de que era vender ideas, se tenía el concepto de que se vendían ideas con la propaganda, pero ya después, publicidad", declaró.

En la denuncia del equipo de Ebrard se acusa al Secretario de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno capitalino, Rigoberto Salgado, y a la directora Territorial de esa dependencia, Erika García, de utilizar el dinero y estructura gubernamental para beneficiar políticamente a la Mandataria capitalina.

Se acusa que ambos funcionarios organizaron un evento el 17 de diciembre para tomar protesta a enlaces seccionales de Morena, quienes promoverán la aspiración presidencial de la Jefa de Gobierno.