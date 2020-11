Pide AMLO ir a últimas consecuencias en desvíos del exgobernador de Coahuila

Tomada de internet

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que en el caso de Rubén Moreira, exgobernador priista de Coahuila, la Fiscalía investigue y llegue a las últimas consecuencias.

"Hay casos emblemáticos, que estaban en la cárcel, pero como tenían influencias, agarraderas, incluso con Ministros, lograban que les devolvieran todo, eso ya no debe seguir existiendo, solamente que les hayan fabricado los delitos".

"Pero en este Gobierno no se fabrican delitos a nadie, no se ordena desde la Presidencia que se persiga a alguien, se le busque y se le enjuicie y se le encarcele, no. Entonces, en este caso de Coahuila, que la Fiscalía investigue y se llegue a las últimas consecuencias", afirmó en conferencia matutina.

La FGR investiga gastos ilegales por más de 400 mdp, realizados por el Gobierno de Rubén Moreira en Coahuila, con recursos federales del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin).

La indagatoria de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR también incluye a Antonio Zerón Puga y Nazario Salvador Iga Torre, quienes se desempeñaron en la misma Secretaría como director general y director de Adquisiciones, respectivamente.