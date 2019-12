Pide AMLO evitar 'linchamiento' a embajador

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que no haya "linchamientos" en el caso del embajador de México en Argentina, Ricardo Valero Recio Becerra, quien fue acusado de intentar llevarse un libro sin pagar de una librería en Buenos Aires.

"Se da este caso lamentable, la Secretaría de Relaciones Exteriores lo está atendiendo para ver qué procede. Que no haya linchamientos públicos, políticos, por eso doy los antecedentes", dijo, luego de exponer a detalle la trayectoria del diplomático.

Se trata, comentó, de una persona con una trayectoria limpia en política exterior.

"Es importante que se sepa, Ricardo Valero es un diplomático de carrera, un hombre con mucha cultura, fue en los mejores tiempos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, subsecretario (...) fue legislador, coordinador del grupo parlamentario del PRD. Una gente muy cercana a Porfirio Muñoz Ledo, sobre todo en lo que tiene que ver con la política exterior, es un hombre mayor, por eso se decidió que nos representara en Argentina, por toda su trayectoria, es un internacionalista de primer orden", afirmó.

López Obrador se pronunció porque se trate el asunto en su dimensión y no se destruya la dignidad de las personas.

"Si hay errores, porque también eso debe tomarse en cuenta, todos cometemos errores, todos. Yo no sé quién pueda decir que no cometió un error. ¿En dónde está la perfección? A lo mejor en la naturaleza, en el Creador, pero somos seres humanos. Entonces dimensionar las cosas y que sea Relaciones la que resuelva las cosas", expuso.

Ayer, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ordenó el regreso a México de Valero Recio Becerra por los hechos ocurridos el 26 de octubre pasado.