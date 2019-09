Pide AMLO a Trump comprar avión TP01

En esta tierra que cada año recibe miles de dólares de los migrantes que se van a trabajar a los Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a Donald Trump que compre el avión presidencial.

Durante su discurso, el presidente criticó la corrupción y que antes de su Gobierno se abusara del uso de aviones para el traslado de los funcionarios a costo del erario público.

"Estamos vendiendo el avión presidencial en California, es un avión de lujo, como me iba yo a subir, como me iba yo a encaramar a este avión habiendo tanta pobreza en nuestro país", cuestionó.

"Un avión que iba a costar 7 mil millones de pesos, que si en efecto no lo tiene ni Donald Trump, nada más estoy esperando a que se venda, está ofreciéndose y está llevando a cabo este proceso de venta la ONU, ojalá y se venda pronto, pero aquí aprovechó desde Tula, Tamaulipas, para decirle al Presidente Trump que se anime y que compre ese avión", agregó.

El mandatario agregó que en su administración están a la venta 73 aviones y helicópteros.

"Toda la flotilla que se usaba para trasladar a los altos funcionarios públicos y así ahorros y por eso tenemos presupuesto, podemos cumplir con los compromisos que hicimos sin aumentar impuestos, sin endeudar al país, estamos ya empezando a cumplir todos los compromisos", expresó.