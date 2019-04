Pide AMLO a periódico nacional revelar sus fuentes

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al periódico Reforma revelar su fuente de información y decir cómo obtuvo el borrador de la carta que envió al rey de España solicitándole se disculpe por la Conquista.

"Estoy esperando nada más que se vayan serenando los ánimos y voy a dar a conocer los textos para que se conozca bien, porque solo hubo una filtración que hizo el periódico Reforma que no sé dónde obtuvo el borrador de ese texto, sería bueno que en aras de la transparencia, todos estamos obligados, la vida pública tiene que ser cada vez más pública, es un buen debate eso, la transparencia nada más ¿La obligación de transparencia es del Gobierno o de todos? Y en particular los medios, los medios, es interesante el tema porque para mí los medios son organismos de interés público, o sea y se tiene también que cumplir con una ética, no debe de haber privilegios, es distinto, con respeto, la libertad de expresión, la libertad de manifestación de ideas, la libertad de prensa, pero cuando se trata de asuntos así, ¿por qué no revelar la fuente? Sería interesantísimo, o sea, es un buen tema de investigación", afirmó en su conferencia mañanera.

"Hay que hacer la investigación pero ayudaría mucho que en aras de la transparencia, es una regla de oro de la transparencia, que el Reforma ayudara y dijera quién le entregó el documento, pero también si no quieren no tienen obligación, es su derecho a mantener su fuente, pero ¿qué no lo podemos decir? Cuando menos. Porque sería muy interesante ¿Por qué no fue La Jornada, por qué no fue El Universal, por qué fue el Reforma? y hasta ahí la dejo".

Además deslizó la idea de si el Gobierno de España filtró el borrador de la carta.

"Imagínense que la carta se la haya filtrado el Gobierno español ¿Cómo queda no, el Reforma, porque al final de cuentas es el medio, qué autoridad moral puede tener un Gobierno de filtrar un documento en estas circunstancias? Es tema, ahí queda eso".

El miércoles 27 de marzo, Reforma publicó el borrador de la carta que López Obrador mandó al Rey de España, en la que demandó a la Corona Española una disculpa por la violencia contra los pueblos originarios durante la Conquista.

El viernes 29 de marzo, el Presidente había sugerido que el borrador se pudo haber obtenido mediante prácticas de espionaje.