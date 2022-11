Pide AMLO a Musk que limpie Twitter antes de cobrar

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que Elon Musk, dueño de Twitter, limpie la red social antes de cobrar.

"Nos tiene que dar primero una prueba de que va ser un medio confiable y con ética. Eso es comprensible, que no cambia así de la noche a la mañana, tiene que llevar tiempo, pero él como es empresario (Musk), debe saber que primero hay que demostrar que lo que se ofrece es de calidad, primero, hay que demostrar eso, y no querer meter al mercado productos chatarra y cobrarlo caro", comentó en conferencia mañanera.

"A ver, primero pues una tregua de un año, que demuestre que ya se limpió Twitter, que ya no hay bots, que ya no se engaña a nadie, que hay transparencia, que hay libertades, que no se va censurar a nadie".

Musk anunció en días pasados que se cobrará 8 dólares al mes a las cuentas verificadas, a cambio de prioridad en apariciones y menos anuncios.

El mandatario insistió en que se debe garantizar la libre expresión y evitar la censura.

"Que va haber objetividad, profesionalismo, se va hablar con la verdad, que va a transmitir lo que es cierto, garantizar el derecho a todos a expresarse, manifestarse, no censurar, sería un cambio importantísimo, lo puede hacer el señor porque se ve que tiene arrojo", puntualizó.