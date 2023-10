Pide AMLO a Ministros ceder fideicomiso a becas

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los Ministros ceder los recursos del fideicomiso de la Corte "dedicado a privilegios" a becas para estudiantes.

"Ayudaría muchísimo, por ejemplo, para becas de estudiantes de familias pobres. Hay tres programas que son universales: adulto mayor, a todos, es para ricos, para pobres, es una recompensa por todo lo que han contribuido y -en algunos casos- sí les permite vivir con lo indispensable, sus alimentos. Y, ahora, va aumentar 25 por ciento en enero, les van a tocar como 100 pesos diarios a cada adulto mayor. Y estamos buscando que se los entreguemos si el Banco del Bienestar termina de consolidarse en su operación, que sea cada 15 días.

"Cuando me preguntan en qué podrían utilizarse (los recursos de los fideicomisos), en eso, que mejor que en eso. Lo mejor es que los mismos Ministros resuelvan hoy que están de acuerdo que se utilice el fideicomiso dedicado a privilegios para las becas de estudiantes, sería extraordinario", planteó López Obrador.

Aunque el Presidente aseguró que los recortes al Poder Judicial no afectarían a los empleados y jueces, la Suprema Corte tiene otros datos. Ayer defendió los fideicomisos porque los principales contienen recursos para prestaciones laborales de sus jubilados.

De quitarle al Poder Judicial los fideicomisos se pondrían en riesgo las pensiones complementarias de unos 600 ex trabajadores de juzgados, tribunales y la Corte.

Se trata de 386 jueces de Distrito y Magistrados de Circuito retirados, así como de 26 ex mandos superiores y de 188 ex mandos medios y operativos de la Corte, confirmaron fuentes judiciales.

La iniciativa impulsada por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, de desaparecer 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial y trasladar esos recursos a la Tesorería de la Federación, no se votó ayer en la plenaria legislativa, pero sigue viva.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que -de aprobarse- no se despedirá a ningún trabajador del Poder Judicial.

"No hay ningún problema porque se trata de privilegios, no se van a quedar sin sueldos, sin sus prestaciones básicas, no se va cerrar ningún juzgado, no se va despedir a nadie en el caso que la Cámara de Diputados resuelva esto", prometió.

López Obrador señaló que los fideicomisos sólo han permitido mantener los privilegios en la alta esfera del Poder Judicial de la Federación.

"Acerca de los efectos que pueda tener la reforma, o los cambios a la iniciativa del presupuesto al Poder Judicial, no creo yo que afecte nada. Ese fideicomiso en cuestión -prácticamente- no se usa, es una reserva que tienen ahí para mantener privilegios de los altos servidores públicos.

"Entonces, no va afectar a los trabajadores. Lo dije ayer: es actuar con apego al principio de austeridad republicana. Cómo es que tienen a Juárez ahí en la Suprema Corte de Justicia si en los hechos están actuando en contra de la austeridad republicana que (impulsó) Juárez", añadió.