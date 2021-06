Pide AMLO a mandatarios acelerar programas

Claudia Guerrero / Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los funcionarios encargados de los programas sociales apretar el paso, acelerar las obras, mejorar la distribución de los apoyos e incrementar el número de beneficiarios.

A cinco días de las elecciones federales, en las que se renovaron 15 gubernaturas y la Cámara de Diputados, el mandatario consideró que es tiempo de hacer correr "el elefante" echado, reumático y achacoso de la burocracia.

"Entonces, son los programas que tenemos que consolidar y aplicarlos y ya está caminando el elefante, que lo encontramos echado y reumático y mañoso", dijo.

"Pero necesitamos seguirlo empujando para quitarle todos los achaques y que camine y corra, para seguir ayudando a la gente".

El Jefe del Ejecutivo reconoció que sus funcionarios tienen que "aplicarse más" para concluir las obras iniciadas en este estado, continuar con la construcción de los caminos de concreto, en colaboración con las comunidades, y acelerar la construcción de carreteras en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En este marco, puso como ejemplo a los ingenieros militares que construyen el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, cuya capacidad -dijo-es superior a la de los chinos.

"Sí se puede (acelerar las obras), ahí nos están poniendo el ejemplo los ingenieros militares, ¿saben cuándo vamos a inaugurar el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles? Precisamente el 21 de marzo del año próximo, en muy poco tiempo", refirió.

"Es la obra más importante que se está realizando en el mundo en estos momentos, no es poca cosa ganarle a los constructores de la República Popular de China, es un orgullo de la ingeniería y, en este caso, de los militares mexicanos".

López Obrador pidió a los integrantes de su gabinete garantizar que funcione al 100 por ciento el programa Sembrando Vida y cumplir con la entrega e incremento paulatino a las pensiones de adultos mayores.

"Venía yo escuchando de adultos mayores que todavía no reciben el apoyo, muy pocos, pero por alguna razón no están recibiendo el apoyo, y lo mismo en el caso de niñas y niños con discapacidad, de modo que hay que aplicarnos a fondo, que no quede nadie sin recibir su apoyo", instruyó.

Compitiendo con criminales

El presidente pidió perfeccionar el programa de becas Benito Juárez y continuar con el de Jóvenes Construyendo el Futuro para impedir que la delincuencia organizada pueda reclutarlos.

"Ahora le estamos compitiendo a la delincuencia y les vamos a quitar todos los jóvenes, esa es una forma de enfrentar a la delincuencia, que no puedan enganchar, reclutar a los jóvenes, que los jóvenes puedan tener opciones de estudio, de trabajo, que no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales

De manera directa, solicitó a Gabriel García Hernández, Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo, realizar las gestiones necesarias para que, a finales de sexenio, los 195 mil planteles públicos que existen en el País reciban el programa "La escuela es nuestra".

El político tabasqueño, que se dijo oaxaqueño, anunció que este año se volverá a romper un récord en la recepción de remesas de los connacionales que trabajan en Estados Unidos, ya que enviarán unos 50 mil millones de dólares.

"Este año podemos romper récord y esos ingresos son la principal fuente de recursos para el desarrollo de nuestros pueblos", agregó.