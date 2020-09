Pide AMLO a líderes de Frena quedarse en plantón

Agencia Reforma

Jojutla, México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los líderes de Frena quedarse lo suficiente en el plantón instalado desde ayer en la Ciudad de México, y que su protesta no sea efímera, pues aseguró que tendrán garantías para hacerlo.

"Ahora que hay un plantón en el Centro de la Ciudad de México, cosas que hicimos nosotros durante mucho tiempo luchando por la justicia, la democracia, ellos deben de saber que tienen todas las garantías para manifestarse, que no van a ser molestados, se van a poder quedar ahí en sus casas de campaña como nosotros lo hicimos y que se queden un tiempo suficiente, que no sea nada más efímero, unos cuantos días", expresó el mandatario.

"Nosotros nos quedamos ahí varias veces, hasta más de un mes, no estoy llamando a que se vayan a acampar todos al Zócalo, nada más que es interesante que ellos vivan este proceso, ya no es la protesta en carros, ahora que ya tomaron la decisión de bajarse de sus carros y protestar y acampar, que se queden ahí, que se queden todos, también los dirigentes, a dormir ahí en las casas de campaña, que no se vayan a ir a los hoteles en la noche y que dejen nada más a la gente ahí".

Durante la supervisión del Programa Nacional de Reconstrucción por los Sismos de 2017, el Jefe del Ejecutivo federal insistió en que los dirigentes las protestas del Frente Nacional AntiAMLO no serán molestados.

"Que se queden durmiendo ahí los meros meros, los de arriba, los que encabezan ese movimiento y lo digo con todo respeto y que se sientan seguros porque nosotros vamos a estarlos cuidando, vamos a tener todo lo que necesiten para que se garantice sus libertades", añadió.

Tras pasar su primera noche acampando en Avenida Juárez, Frena buscará este domingo, por segundo día consecutivo, llegar al Zócalo de la Capital del país.