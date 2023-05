Pide AMLO a latinos no votar por DeSantis

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayer a los hispanos que viven en Estados Unidos no votar por Ron DeSantis, gobernador de Florida, quien el miércoles pasado se destapó como aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Republicano.

“(El miércoles) se destapó, ya ven que no fallé, que toda su politiquería de los migrantes es porque quiere ser el candidato del Partido Republicano, entonces ayer ya se destapó y lo mismo, lo que aplicó allá en Florida, una política antiinmigrante; ojalá y los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto, que no se vote por los que persiguen a migrantes, los que no respetan a migrantes”, planteó.

En conferencia de prensa, López Obrador también requirió una investigación para saber si el fentanilo llega a Estados Unidos por la Florida.

“Que empiece a ver, porque en una de ésas, el fentanilo está llegando por Florida, porque sí llega a EU desde Asia, eso está probado, para que nos estén culpando a nosotros”, lanzó.

Ante esto, el exembajador de Estados Unidos en México, Earl Anthony Wayne, cuestionó la injerencia de López Obrador en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

“El presidente mexicano insta a los votantes latinos a rechazar a DeSantis después del lanzamiento de su campaña. Entonces, ¿está bien que los estadounidenses insten a los mexicanos a votar de cierta manera?”, apuntó.