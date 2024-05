Pide AMLO a IP no parar plantas de generación de energía

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los empresarios de la industria eléctrica a ayudar cuidando que no se paren sus plantas de generación de electricidad.

Durante la mañanera, López Obrador afirmó que con el calor hay más demanda de energía.

"Sí, a todos nos consta, hay más calor, hay más demanda de energía, pero están pendientes nuestros técnicos, nuestros trabajadores y hago un llamado también a los empresarios de la industria eléctrica, a los particulares, para que nos ayuden, cuidando que no se paren sus plantas", pidió AMLO.

El Mandatario federal aseguró que su Gobierno está invirtiendo "muchísimo más" en el tema.

"Nos preguntaba Reina si ahora estamos invirtiendo más, muchísimo más, es creo que oportuno que mañana vengan los de la Comisión Federal y que expliquen bien todo el plan, mañana jueves, que vengan, y ayuda mucho", afirmó.

Agregó que la labor del Cenace es administrar que se apague la electricidad en determinadas zonas en tanto pasa la demanda, para que no haya un "accidente mayor".

"Y el papel del Cenace de cuando se avisa de que está creciendo mucho la demanda y puede producirse un accidente mayor si no se administra el que se apaguen durante un tiempo las luces o que no haya electricidad en determinada zona en tanto pasa la demanda, todo eso corresponde al Cenace", manifestó.

"A veces hay avisos: cuidado, porque si no hay control entonces un accidente puede provocar un apagón generalizado, que no se ha dado, afortunadamente. Llevamos 4 días".

Cuestionado sobre si fallaron una o dos plantas de Iberdrola, el Presidente dijo que fallaron varias de la CFE.

"No, no, fallaron varias", respondió.

-¿De las que compró?

"No, no, no, de la Comisión Federal, ¿por qué? Porque al momento que hay más demanda salen de servicio y algunas otras están en mantenimiento, entran, salen, a generar", expresó.

El Presidente aseguró que pueden enfrentar crisis como las del calor, las lluvias y los huracanes porque se apoya a la CFE.

"Tenemos más de 20 proyectos para fortalecer la generación de energía eléctrica y dejar a la CFE con más del 60% de participación en generación de energía eléctrica", presumió.

"Por eso podemos enfrentar crisis como las de las altas temperaturas o cuando hay frentes fríos y también cuando tenemos huracanes que afectan todo el servicio de energía".