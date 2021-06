Pide AMLO a INE que ahorre para consulta sobre expresidentes

Oscar Mireles / Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al INE que ahorre para la realización de la consulta sobre expresidentes y descartó que el Gobierno federal vaya a darle dinero para la difusión del ejercicio.

"Para la difusión de la consulta, el INE tiene que utilizar sus recursos, que son muchos, es un presupuesto de más de 10 mil millones de pesos. Es de 20 mil, pero la mitad se le da a los partidos, que también eso hay que corregirlo, pero para el aparato son como 10 mil millones.

"Es el organismo electoral más costoso del mundo. Entonces, cómo no van ahorrar... Claro, si los consejeros del INE ganan más que el Presidente, pues no hay dinero para lo fundamental. Si gastan muchísimo en viáticos, buenos restaurantes, vinos, pues entonces no alcanza para que se tenga la posibilidad de tener casillas o mesas electorales y recoger la opinión de la gente", señaló López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal reiteró que él es partidario de poner punto final con respecto a los sexenios pasados y dar vuelta a la página; sin embargo, propuso la consulta para no pasar a la historia como "tapadera".

"Bueno, yo propuse la consulta porque quiero que todos los mexicanos tratemos el tema como ciudadanos responsables. Yo ya fijé mi postura desde que tomé posesión, dije punto final, vamos hacia adelante.

"Yo no voy a participar en la consulta ni voy a votar porque se enjuicie a los Presidentes, pero tampoco quiero pasar a la historia como tapadera, como alcahuete", aclaró.

López Obrador agregó que él sí dará difusión a la consulta, ya que criticó que los medios de comunicación sólo han callado respecto al tema.

"Y sí vamos a estar hablando de esto porque los medios de comunicación convencionales, subordinados a los grupos de intereses creados, al bloque conservador, no dicen nada de esto, se quedaron acostumbrados a obedecer y callar como era antes", finalizó.

Exhibe 'faltas' de expresidentes

López Obrador recordó que desde que tomó posesión puso "punto final" sobre el tema de sus antecesores, pero quiere que todos los mexicanos decidan sobre si juzgar o no a los ex Presidentes.

"Yo propuse la consulta, porque quiero que todos los mexicanos tratemos el tema como ciudadanos responsables, yo ya fije mi postura desde que tomar posesión, dije punto final, vamos hacia adelante".

En este sentido, el Jefe del Ejecutivo señaló las faltas de sus predecesores.

"¿Por qué juzgar a Salinas? Porque entregó todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus allegados, así se sencillo".

"¿Por qué juzgar, entre otras cosas, a Zedillo? Porque con el Fobaproa convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública y llevamos 30 o 40 años pagando esa deuda".

"¿Por qué juzgar a Vicente Fox? Porque engañó al pueblo, porque con el esfuerzo de muchos llegó a la Presidencia y se convirtió en un traidor a la democracia.

El mandatario señaló que Fox confesó que cargó los dados en la elección del 2006 para imponer a Felipe Calderón.

"¿Por qué juzgar a Felipe Calderón? Porque desató la guerra, declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas y se llevaron a cabo masacres, había instrucciones de rematar a heridos y ahí están los datos, los niveles de letalidad en enfrentamientos, dos años de Calderón en enfrentamientos, más muertos que heridos o detenidos, agréguenle que el equipo estaba se Secretario de Seguridad Pública está en la cárcel en EU y sobre todo el daño que se causó.

López Obrador aseguró que con Calderón en la Presidencia, el País se convirtió en un cementerio.