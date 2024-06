Pide AMLO a EU no 'triangular' deportaciones migrantes

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que busca que el Gobierno de Estados Unidos no "triangule" la deportación de migrantes.

Es decir, explicó el Mandatario en su conferencia mañanera, que los migrantes sean enviados de manera directa a sus países de origen.

"Nosotros ayudamos en lo del asilo y en otros casos", sostuvo López Obrador luego de que ayer sostuvo una conversación telefónica con el Presidente estadounidense, Joe Biden.

-Pero, ¿los que sean deportados a México, México los van a regresar a sus países?, se le preguntó.

"Es que estamos buscando que lleguen a un acuerdo para que si ellos toman la decisión de portar, lo hagan directo, y estamos ayudando para que se llegue a ese acuerdo", respondió.

"¿Por qué llegan a México y luego...? Nosotros no tenemos problema, nosotros los tratamos muy bien a los migrantes, a todos, pero ¿por qué triangular?, ¿por qué no el acuerdo, directo?", cuestionó López Obrador.

El Presidente de EU, Joe Biden , anunció ayer nuevas medidas ejecutivas para "asegurar" la frontera.

Entre ellas, como prohibir el asilo a aquellos extranjeros que crucen ilegalmente por la frontera sur de EU y fortalecer el proceso de "escrutinio" de solicitantes de asilo.

"De todas formas, nosotros cooperamos y ayudamos al Presidente Biden y yo creo que no estaba completo el comunicado, pero hablamos mucho de Guatemala y hablamos mucho del apoyo a Centroamérica, al caribe, a toda América Latina", agregó AMLO.

"Atendiendo las causas, y él está consciente, pero hay elecciones en Estados Unidos".

-¿Esto no pone en aprietos a México en la frontera?, se le insistió.

"No, porque nosotros hemos ayudado y se tienen muy buenas relaciones con gobiernos que no han logrado, sobre todo porque no ha habido la voluntad, lo digo cariñosamente, de parte del Gobierno de Estados Unidos, de que se llegue a un buen arreglo con Cuba, por ejemplo".

López Obrador aprovechó para pedir nuevamente que se levante el bloqueo a Cuba y acusó que los políticos de Estados Unidos están anclados en el pasado.

"Pero desde hace mucho tiempo, están aplicando una política que no corresponde a la nueva realidad", añadió.