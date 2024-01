Pide AMLO a EU dinero, visas y acuerdos

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pide a Estados Unidos que, para combatir la migración, regularice a 10 millones de hispanos, destine 20 mil millones de dólares a países de América Latina y el Caribe, y suspenda sanciones a Cuba y Venezuela.

En su conferencia matutina, enlistó cuatro condiciones que, aseguró, podrán tratar de fondo el problema de la movilidad de personas en la región y no administrarlo.

"Ahí va otro, cuatro medidas, una, 20 mil millones de dólares para países de América Latina y el Caribe, que el Congreso de Estados Unidos apruebe un plan de cooperación para el desarrollo y el bienestar, estamos hablando de lo estructural, no lo hacen y cuestionan.

"Dos, regularizar a cuando menos 10 millones de hispanos que tienen al menos 10 años trabajando honradamente en Estados Unidos. Tres, suspender el bloqueo a Cuba y comenzar un diálogo bilateral y abandonar esos temores de que el terrorismo, ¿qué peligro puede significar para Estados Unidos Cuba o cualquier otro país?

"Y cómo se sacrifica un pueblo por intereses políticos o ideológicos, ¿qué no puede haber diálogo?, ¿qué no puede haber entendimiento?, ¿qué no puede haber una relación de respeto?", cuestionó.

"Cuatro, quitar todas las sanaciones a Venezuela, porque miren, cuántos venezolanos de los 32 (secuestrados) y claro que eso es ir al fondo, ah que no le va gustar a los de un partido, pues no, pero yo estoy seguro que a la gente sí, me refiero a los ciudadanos estadounidenses, porque es enfrentar el problema como tal, no estar administrando el conflicto", señaló.

López Obrador reiteró que las autoridades estadounidenses deben invertir en plan similar al de la Alianza para el Progreso con el presidente John F. Kennedy en la década de 1960.

"En vez de estar señalando de que no se hace nada en México por detener a los migrantes, acusar sin razón a nuestro país, lo que deberían de estar haciendo los legisladores de Estados Unidos en el Congreso es aprobar un plan para el desarrollo de los pueblos de América Latina. La gente no sale de sus comunidades, de sus pueblos, de sus países por gusto, lo hace por necesidad.

"¿Y cómo es que aprueban presupuesto para armas en las guerras en el Congreso de Estados Unidos y por qué no aprueban un presupuesto para el desarrollo de América Latina y del Caribe para fortalecer el desarrollo y mejorar las condiciones de vida en nuestro continente? Esa es la pregunta", reprochó.

Urgió que el Congreso y el Gobierno de Estados Unidos apliquen una política con dimensión social y no sigan con la misma visión de hace dos siglos sobre la región.

"Claro que los del Congreso (de Estados Unidos) ponen el grito en el cielo, pero tiene que haber una política humana, con dimensión social y ya abandonar la política de hace 200 años, la política hegemónica, de imposiciones, de bloqueos, eso es del Medioevo, eso no tiene nada que ver con el mundo actual, es como la irracionalidad de las guerras", acusó.

López Obrador dijo que la integración de Norteamérica ya demostró su eficiencia y por eso debe perseguirse el mismo modelo para todos los países del Continente con la finalidad de atender la migración.

"Queremos la integración de todo el continente, si ya se demostró que es exitosa la integración de América del Norte, ¿por qué no de toda América? Es lo que planteamos a los amigos de Estados Unidos y Canadá, esto significa regularizar la cuestión migratoria", dijo.

En el caso de México, ejemplificó, se ha puesto de acuerdo con gobiernos de países vecinos para aplicar programas de bienestar, visados, y difundir para su comprensión los riesgos que implica cruzar de manera ilegal por el país.

En El Salvador, indicó, se impulsa el programa Sembrando Vida, mientras que en Guatemala, se aplica la política de Jóvenes Construyendo el Futuro.