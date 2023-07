Pide AMLO a 'corcholatas' no usar espectaculares

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus "corcholatas" no usar espectaculares pues estos ya no funcionan para posicionarse entre la población.

"Ojalá y no lo hagan, ojalá no lo hagan, que no hagan lo mismo que llevan a cabo los conservadores, que no hagan lo mismo que está haciendo Claudio X. González.

"No sé si los estén contratando pero si lo están haciendo no estarían actuando correctamente. Ellos lo deciden, pero ya nada de eso sirve. Si fuese por espectaculares, ya hubiese levantado Xóchitl", comentó López Obrador en conferencia.

Grupo REFORMA publicó la semana pasada una pequeña muestra de los anuncios de los morenistas, tomada en algunas avenidas principales de Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, y contabilizó 170 espectaculares de cuatro precandidatos.

Por su parte, Ricardo Monreal dijo que desde que inició sus recorrido por el País ha contabilizado 915 espectaculares de sus contrincantes. Y, en una carta dirigida a Morena, el senador con licencia y aspirante a la candidatura morenista manifestó que el derroche publicitario en panorámicos y bardas contraviene además las reglas internas de la contienda y la misma Constitución.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que el dinero que existe detrás de los espectaculares de las "corcholatas" podría provenir de simpatizantes; sin embargo, sugirió que se investigue quién está pagando esos anuncios propagandísticos.

"Hay que ver, pero si ellos dicen que no (lo han pagado con su dinero), ustedes búsquenle. (...) Puede ser de ellos (el origen del dinero para los anuncios) o puede ser de sus simpatizantes, pero búsquenle ustedes. (Yo creo que esto de los anuncios) no es correcto", aseveró.

López Obrador además dijo que los aspirantes a la Presidencia ya no deberían contratar a publicistas, pues estos no funcionan.

"Eso (de los espectaculares) ya no funciona, tampoco ya funcionan los publicistas, no les hagan caso, no tienen conocimiento de las pasiones , de los sentimientos del pueblo de México. Los publicistas no conocen México, no han ido a las comunidades, no han hablado con la gente, les falta recorrer el País, conocer el País.

"México es un mosaico cultural, no es lo mismo Valladolid en Yucatán que Chilpancingo, o que Parral, o que San Quintín; son muchos Méxicos, qué van a saber estos", añadió.