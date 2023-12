Pide AMLO a Biden diálogo con Cuba y Venezuela por migración

Oaxaca, México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, en llamada, le pidió a su homólogo de EU, Joe Biden, diálogo con Cuba y Venezuela para resolver temas políticos que alientan la migración.

"Necesitamos trabajar juntos y lo estamos haciendo ahora, hay una situación extraordinaria porque aumentó el número de migrantes que pasan por nuestro País con el propósito de llegar a Estados Unidos, sobre todo el número de migrantes venezolanos, también haitianos, cubanos, ecuatorianos y creció el número", dijo en conferencia mañanera desde Salina Cruz, Oaxaca.

"Vamos a ayudar como siempre lo hacemos, estamos buscando acuerdos no solo con el Gobierno de Estados Unidos, México ayuda para llegar a acuerdos con el Gobierno de Venezuela, en este caso queremos también que se atiendan las diferencias con Cuba, nos gustaría mucho, ya se lo planteamos al Presidente Biden, que se haga un diálogo bilateral Cuba- Estados Unidos. En el caso de Venezuela se va avanzando porque están quitando ya sanciones, están llegando a arreglos, se estaba usando la política, que es lo mejor, no la fuerza, no el bloqueo, la política que se inventó para evitar la confrontación".

El Mandatario indicó que el próximo 27 de diciembre sostendrá una reunión con delegación de EU en Palacio Nacional, donde estarán presentes el Secretario de Estado, Antony Blinken y el titular de Seguridad, Alejandro Mayorkas.

Reiteró que se atenderá la problemática migratoria.

"Seguir ayudando a resolver problemas de índole político como lo de Cuba, como lo de Venezuela, como esto de Guatemala o sea porque todo eso de una u otra manera alienta la migración", señaló.

"Yo se lo propuse, sí yo le propuse a ver esto, ya nosotros estamos atendiendo el problema".

López Obrador mencionó que hay presión contra migrantes debido a la temporada electoral, con iniciativas como la Ley de Texas que permite detener a migrantes.

"Si hay presiones de grupos que están en contra de mexicanos y migrantes sobre todo en esta temporada de elecciones, sólo que está vez están perdiendo más fuerzas todas esas medidas que toman muy inhumanas, muy autoritarias", comentó.

Agregó que aún analiza acudir a la toma de protesta del Presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo.

"Se lo agradezco mucho la invitación para que yo asista al acto de protesta del nuevo Presidente Bernardo Arévalo, que es muy buen ciudadano y va a ser un buen Presidente para el pueblo hermano de Guatemala entonces va a ser el día 14 de enero, estoy viendo, sí me gustaría ir, sí me gustaría ir por esta circunstancia tan especial. Sería celebrar que a pesar de las diferencias se pusieron de acuerdo, optan por la reconciliación, hacen valer la democracia", puntualizó.