Pide AMLO a aerolíneas usar el AIFA

Veracruz.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que aún tienen que convencer a las líneas aéreas, para que utilicen las instalaciones del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El mandatario aseguró que no habrá imposiciones a las empresas y que se trata de convencerlas de migrar hacia la terminal de Santa Lucía, ante la saturación que registra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

"Estamos pidiendo a las aerolíneas que utilizan el AICM, porque el AICM ya está saturado, es público, es notorio, el nuevo Aeropuerto tiene muy buenas instalaciones, tiene un servicio de primera, se ahorran como en 45 minutos o una hora en trámites, desde que llegan hasta que abordan, cuesta menos", afirmó.

"Estamos convenciendo a las aerolíneas para que vayan pasándose, hay ventajas en el nuevo aeropuerto; bueno, primero, que es como dirían los exquisitos de clase mundial, de verdad, es un aeropuerto de calidad, aunque no lo quieran ver, es un gran aeropuerto".

El jefe del Ejecutivo respondió a las críticas que se han lanzado contra el AIFA, debido a que opera con muy pocos vuelos.

Explicó que, en cualquier proyecto, toma tiempo que las operaciones estén al 100 por ciento.

"El Aeropuerto tiene un mes y dicen que no se usa, que no hay vuelos, esa es su campaña. Siempre, cualquier obra, son procesos, no se está pensando de qué si se inicia una obra se empieza ver un proceso y ya al 100 en la operación, en ningún caso, lleva tiempo, además no queremos imponer nada, queremos convencer", señaló.

Celebración laboral

López Obrador anunció que celebrará el próximo Día Internacional del Trabajo en la refinería de Dos Bocas.

El mandatario informó que la ceremonia del primero de mayo se llevará a cabo en esas instalaciones y, de paso, aprovechará para realizar recorridos de supervisión, ya que solo faltan dos meses para su inauguración.

El presidente informó que este fin de semana realizará una gira por la huasteca Potosina y que el próximo fin de semana encabezará un recorrido de supervisión de la obra del Tren Maya.