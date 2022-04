Pide AMLO a aerolíneas abrir mas vuelos en el AIFA

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús incrementar el número de vuelos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Esta mañana, el mandatario insistió en que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) está saturado, por lo que las empresas podrían ofrecer sus servicios desde la nueva terminal de Santa Lucía.

Desde Palacio Nacional, informó que sostuvo una conversación con el empresario Eduardo Tricio, presidente de Aeroméxico, para solicitarle que abra más rutas desde el AIFA.

Al detallar el diálogo, reveló que el propio empresario le mostró preocupación por la falta de pasajeros del vuelo que opera en Santa Lucía, con destino a Villahermosa, Tabasco.

"Hablé con Eduardo Tricio, que es presidente de Aeroméxico y le pedí que ayudaran, para que se ampliaran vuelos, que me comentaba él que ya habían ampliado uno a Vallarta que tienen uno a Villahermosa, que no tenían mucho pasaje en el caso de Villahermosa, le comenté que sale muy temprano, el de regreso sí trae pasaje suficiente y el de Mérida muy bien, y me dijo el de Vallarta", dijo.

"Pero le pedí que de ampliara, que nos ayudara para que no se esté cuestionando, atacando por eso, es un buen aeropuerto y es la imagen del País, yo tengo que cuidar eso, es parte de mi trabajo, y aprovecho para pedirle lo mismo al director de Viva por este conducto, aunque seguramente le van a hablar o el secretario de Comunicaciones o de Gobernación, y a Volaris, porque el Aeropuerto de la Ciudad ya está lleno".

López Obrador insistió en que, aún cuando el AIFA requiera más tiempos de traslado para los pasajeros, la tecnología con que cuenta, permite recuperar ese tiempo en el proceso de documentación y embarque.

"Le comentaba. Tricio que el tiempo que puede llevar más ahora, porque de están haciendo obras, el tiempo que pueden dedicar al traslado de ahora por el sistema moderno de despacho en Felipe Ángeles permite estar con menos tiempo de anticipación antes de abordar", refirió.

"Y tiene otras ventajas y desde luego, como todos los procesos iniciales, lleva tiempo, vamos a procurar que haya más vuelos".

El político tabasqueño dio a conocer que también tienen planeado promover la apertura de más vuelos desde el Aeropuerto de Toluca, para terminar de desahogar el AICM y sus problemas de saturación.

El presidente abordó el tema para responder a las críticas por la reducida cantidad de vuelos con la que opera el AIFA, a más de un mes de su inauguración.

Hasta ahora, López Obrador no ha viajado en ningún avión comercial que haya despegado desde la terminal de Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México.