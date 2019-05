Pide AMLO 'no perder el tiempo en la hamaca' y aprovechar apoyos

Ocosingo- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a aprovechar los apoyos y no perder el tiempo en la hamaca, y sostuvo que si bien no se pueden olvidar ciertas cosas, sí se puede perdonar.

Durante la presentación del programa "Sembrando Vida", pidió a los campesinos, “nada de estarnos autoengañando, nada de decir sí voy a sembrar y estar echando mentira”.

Convocó a no mentir y actuar con rectitud, “nada de estar perdiendo el tiempo en la hamaca, ‘compañero escucha en la hamaca no se lucha’, nada de que ya tengo el seguro a estar tomando”, sino aprovechar los apoyos y avanzar lo más posible “para que no se las pongamos fácil” si regresan los neoliberales.