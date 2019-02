Pide activista venezolano a senadores apoyar a Guaidó

Ciudad de México— Arropado por senadores panistas, el líder venezolano Lorent Saleh llegó al Senado para pedir a los legisladores pronunciarse a favor del 'presidente encargado' de Venezuela, Juan Guaidó.

Su presencia provocó el descontento de morenistas, incluso la senadora Lucía Trasviña le gritó "¡Mentiroso!", y otro joven, que se dijo asesor de un senador, le exigió no hacer activismo político en México.

El venezolano de 30 años, quien ahora vive en España, estuvo preso del 2014 al 2018, y, según su relato, fue torturado en un sótano, donde no se le proporcionó atención médica, pasó hambre, frío e incomunicación.

Ahora se encuentra en el País en un intento por reunirse con el Canciller Marcelo Ebrard y el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Hoy en este momento en Venezuela están matando a un pueblo de hambre, hay niños en un calabozo y está en un calabozo porque salieron a protestar, y salieron a protestar porque no tienen qué comer.

"En Venezuela se instauró un Estado criminal, Nicolás Maduro no es presidente, alguien que se atrinchera en el poder con fusiles, asesinando a todo aquel que se opone no es presidente, es un asesino", dijo.

Aseguró que le duele que a México quieran convertirlo "en la tranca" para evitar que en Venezuela haya democracia.

"Yo llegué el domingo a México, y lo que me ha transmitido el pueblo de México nada tiene que ver con la actitud que quieren proyectar. Y quizás de aquí me deportan, como me hicieron en Colombia, y lo asumiré, y lo asumiré", afirmó.

"Señor Presidente de México, con todo el respeto, le hablo como venezolano, le hablo como latinoamericano, le hablo como joven: no quede usted como el gran protector de la tiranía y del crimen organizado en Venezuela, por favor. Es el momento de decir si apoya a la tiranía y a quienes matan a los venezolanos o apoya a la democracia y a la Constitución".

En ese momento, la senadora Trasviña, de Morena, le gritó "¡Mentiroso!", sin detenerse.

"Mentiroso no. Muestren las fotos, por favor. Muestren las fotos de las barricadas. Muestren cómo están impidiendo que entren medicamento y comida a Venezuela", respondió.

"Señor Presidente López Obrador, escuche al pueblo, no escuche al dictador".

El senador Mauricio Kuri calificó como lamentable que una legisladora se comportara de esa manera, pues no sólo mostraba intolerancia, sino desconocimiento.

Sin embargo, al terminar la conferencia, un joven se acercó a Saleh para reclamarle su activismo.

"Estás viniendo a pedirle a una soberanía que apoye un golpe de Estado, eso sí es una falta de respeto, yo soy extranjero y respeto la ley. No hay nada más miserable que pedirle a un Presidente que apoye un golpe de Estado", le dijo a gritos al venezolano sin permitirle hablar.