Pese a muertes, ¡Grito y desfile!

Ciudad de México–En plena pandemia y pese a que ayer México superó las 45 mil muertes por Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que habrá desfile por la Independencia y que no cancelará el Grito.

Según los cálculos de Covid19-Projections de la Universidad de Washington, para el 16 de septiembre se prevé que el número de muertos supere los 75 mil.

El hecho de que el Gobierno federal promueva eventos masivos cuando aún no hay control de la epidemia es una irresponsabilidad, manda mensajes contradictorios sobre la necesidad de mantener la sana distancia y se privilegia lo político sobre lo sanitario, consideró Miguel Betancourt, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.

“¿Qué mensaje estarán dando a la población cuando por un lado se le dice: ‘No salgan, no se reúnan’, y por otro lado se organiza la ceremonia de El Grito en el Zócalo?”.

El año pasado participaron en el desfile 12 mil 400 elementos de las fuerzas armadas.

Ayer Betancourt sobre el riesgo para los militares participantes del desfile y de los asistentes.

“Se puede intensificar la velocidad de los contagios y con ello una situación crítica de demanda para los servicios de salud”, alertó.

Octavio Gómez-Dantés, investigador del Centro de Investigaciones en Sistemas de Salud del INSP, consideró que una alta proporción de muertes registradas en la epidemia podrían calificarse de evitables y son producto de las malas decisiones de política epidemiológica.

Enrique Ruelas, director del Instituto Internacional de Futuros de la Salud, también refirió que las autoridades sanitarias han manejado posturas contradictorias en el uso de cubrebocas o el papel de los estados; les han fallado las estimaciones de los picos epidémicos, la operación del Consejo de Salubridad General es marginal y, en momentos de crisis, AMLO ha auspiciado la división entre sectores.

“Hay que usar (el cubrebocas), pero no hay que usarlo; pero sí, pero no; Ya vamos a llegar al pico, pero siempre no; ya aplanamos la curva, pero todavía no”, señaló Ruelas.